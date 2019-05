Canelo Álvarez y Daniel Jacobs durante el pesaje del viernes. En el medio, Oscar de la Hoya, el promotor. Fuente: AP

LAS VEGAS.- La sorpresiva aprobación del uso de la tecnología, en modo experimental, para poder analizar acciones polémicas en un combate de boxeo se convirtió, en las últimas horas, en el tema informativo más interesante que absorberá la pelea que sostendrán por la unificación de la corona mundial de los medianos Saúl "Canelo" Álvarez, de México, campeón del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo, y el norteamericano Daniel Jacobs, poseedor del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo.

El match de 12 rounds se llevará a cabo en el imponente T-Mobile Stadium, de esta ciudad, y comenzará pasada la medianoche de nuestro país, con televisación de Space.

El acuerdo fijado por Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, y Bob Bennett, polémico director de la Comisión Atlética de Nevada, para poder interrumpir las acciones del match en cualquier pasaje dudoso y recurrir a los monitores televisivos para resolver de la mejor manera posible estas alternativas, causó estupor en los corrillos pugilísticos. Aplicar este tipo de "VAR pugilístico" significaría terminar con el ritmo y las variantes épicas que sólo este deporte puede ofrecer round tras round. Se teme que sea aplicado fuera de término y ante cualquier circunstancia. En fin, formará parte del contorno de una reunión atrapante y será el único combate de la velada en el que se aplique esa novedad, más allá de que está legislado que ante una duda el árbitro tiene la potestad de recurrir a imágenes. Por ejemplo, en la Argentina, en 2007, Hugo "Pigu" Garay fue descalificado en Caseros ante Franco Sánchez, cuando el árbitro Fernando Peyrous utilizó el móvil de Boxeo de Primera para rever la decisión y cambiar el fallo: lo que era victoria por knock out de Garay pasó a ser triunfo por descalificación de Sánchez, que había recibido el golpe luego de la campana y por ello se generó un escándalo.

Cuestión de cinturones: Canelo Alvarez tiene más que Jacobs Fuente: AP

¿Cómo se utilizará? Podrá acceder al centro de transmisión central el árbitro y ahí el director le permitirá ver solo a él la escena requerida, sin tener la injerencia de nadie. El monitor se ha utilizado varias veces en el boxeo, pero nunca fue determinante.

Muchos se preguntan por qué se eligió esta pelea para experimentar con el sistema, aunque en esta ciudad la mayoría de los que irán a verla no están al tanto de la novedad (apenas los mexicanos le han dado alguna dimensión, pequeña). Se estima que pueden haberlo hecho para darle más promoción.

En lo deportivo, más allá de las objetadas decisiones en sus pasadas peleas ante el kazajo Gennady Golovkin y la falta de oposición brindada por el inglés Rocky Felding, que le permitió ganar su tercer reconocimiento ecuménico (el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo), el pugilista mexicano se perfila como favorito para esta ocasión (dentro de la lógica del cuadrilátero y del mercado de las apuestas, que le otorga una ventaja de 3 a 1).

Las bolsas fueron establecidas de esta manera: Alvarez, US$ 35 millones, y Jacobs, US$ 15 millones. Se adosará además un porcentaje mínimo por ingresos de recaudación.

¿Qué le falta a "Canelo" Alvarez para convertirse, de una vez por todas, en lo que todavía no representa, es decir, una estrella absoluta del ring? Necesita una victoria impecable y un gran KO. Jacobs representa el objetivo ideal para alcanzar ese sitio. "Canelo" creció en ataque y en técnica se transformó en un demoledor pensante, pero su carrera requiere de un acto supremo.

Canelo Alvarez, con la mente en Daniel Jacobs y en la tercera pelea con Gennady Golovkin Fuente: AP - Crédito: John Locher

A los 28 años, con un récord de 51 éxitos (35 KO), una derrota con Floyd Mayweather y dos empates, sigue buscando un liderazgo inmediato e irrealizado. Mas allá de los 360 millones de dólares que podrá ganar en una serie de combates previstos hasta diciembre de 2023, sigue forcejeando por capturar lo máximo del podio. Su presión ofensiva y sus descargas a la zona baja serán vitales para quebrar al estadounidense. Requerirá de velocidad para no perder precisión. Y si lo logra, se lucirá.

Jacobs tiene 32 años y quiere ser algo más que "El hombre del milagro", el atleta que enfrentó a un cáncer óseo y lo dejó en le camino. Después de perder su corona con Golovkin en 2017, la reconquistó ante Sergy Derevyanchenko, en octubre pasado. Utiliza bien las dos guardias, es técnico, con buenas piernas y una defensa apta, pero no tiene pegada ni definición. Sin embargo, se esforzó en repetir ante toda la prensa que está capacitado para noquear al azteca. Deberá proyectar el cotejo al largo aliento y atacar poco pero con gran eficacia. Ahí estarán sus claves.

Espera agazapado y en silencio Jacbos. Sabe que se convirtió en un acertijo lleno de desconfianza para la industria del boxeo que sucumbiría en caso de que él gane. Con un récord de 35 triunfos (29 KO) y dos derrotas, quiere conseguir una nueva hazaña personal, aunque diste de aquella grandiosa que le permitió salvaguardar su propia vida.

Daniel Jacobs, de 32 años, tiene un récord de 35 triunfos (29 KO) y 2 derrotas Fuente: AP - Crédito: John Locher

El espectáculo estará preparado con todos sus condimentos. Una conocida terna de jurados que no da garantías, la habilitación de un nuevo modelo de guantes que lleva la marca de todos los productos deportivos promovidos por las empresas de Canelo (" No boxing NO life") y la difusión del evento a través del sistema de streaming DAZN en territorio norteamericano, son detalles muy peculiares para una disciplina existente desde el año 6000 a.c.

La pelea tiende a ser cambiante y entretenida. Pese a todo el esfuerzo realizado, promoción y miles de dólares en publicidad, no lograron transformarla en un clásico del ring. Un derecho reservado para el próximo tercer duelo con Golovkin, quien asistirá a la reunión con toda su elegancia, esperando que "Canelo", su socio soñado, no cometa ningún error.

Apuntes al borde del ring

"Canelo" saldrá desde los vestuarios hacia el ring del T-Mobile a las 8.53 hora local (0.53 del domingo 5 de mayo argentino). Sus hombres del rincón serán Eddie y Chepo Reynoso.

El árbitro de la pelea será Tony Week. Su actuación más recordada para el boxeo nacional estuvo dada en la primera pelea entre el santafecino Marcos Chino Maidana y Floyd Mayweather , en 2013.

Una serie de leyendas del boxeo se hicieron presentes con motivo de una cena de gala benéfica que la empresa Hublot organizó junto al Consejo Mundial de Boxeo. Figuras como George Foreman, Sugar Ray Leonard, Julio Cesar Chávez y Evander Hollifield , estuvieron allí.

La pelea de semifondo será protagonizada por Vergil Ortiz jr, ganador por KO de sus 12 peleas realizadas, frente al veterano californiano Maurico Herrera, en peso welter.

Gennady Golovkin, presentará a su nuevo director técnico hoy por la mañana en el centro de prensa. Su desvinculación de Abe Sanchez causó sorpresa y desagrado en el ambiente.