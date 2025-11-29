Adiós Canelo Álvarez: el motivo por el que quedó fuera del listado de los mejores boxeadores del mundo

Después de las últimas peleas de boxeo celebradas en el mes de noviembre, el listado de los mejores pugilistas tuvo cambios importantes. Uno de los más notables fue la salida del ránking del mexicano Saúl Canelo Álvarez como el mejor libra por libra de su categoría, debido a la derrota que sufrió contra el estadounidense Terence Crawford en septiembre de este 2025.

Canelo Álvarez queda fuera de los mejores boxeadores libra por libra

De acuerdo con el listado de The Ring, Saúl “Canelo” Álvarez quedó fuera de su listado de los mejores boxeadores libra por libra de diversas categorías, tras una serie de cambios y actualizaciones más recientes del medio, incluido el Top 10 de pugilistas.

Canelo Álvarez queda fuera del Top 10 mundial de los mejores boxeadores (Instagram/@canelo)

Los cambios se dieron tras la velada Night of the Champions que tuvo lugar el pasado 22 de noviembre en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.

En el combate estelar de esa noche, pactado a siete asaltos, David Benavidez derrotó a Anthony Yarde para conservar su cinturón mundial de peso semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB, por sus siglas en español).

En la batalla coestelar, Devin Haney se impuso a Brian Norman, quien tenía el título welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB, por sus siglas en español) para convertirse así en el nuevo campeón y ser el monarca en tres divisiones diferentes.

Jesse “Bam” Rodríguez subió dos escalones, para posicionarse como el número cuatro; Dmitry Bivol cayó un lugar para quedar en quinta posición; y Devin Haney entró por primera vez a la lista en décimo lugar, con lo que dejó fuera al excampeón mexicano.

Canelo entró a las clasificaciones de The Ring en 2010, donde apenas tres años después logró colarse en el Top 10, al vencer a Austin Trout. Desde entonces, el mexicano estuvo de manera constante entre los 10 mejores del planeta, sin incluir un periodo de suspensión cuando fue sancionado por dar positivo a la sustancia prohibida de clembuterol.

Quiénes son los 10 mejores boxeadores libra por libra del mundo

Saúl Canelo Álvarez logró posicionarse como el mejor boxeador libra por libra del mundo después de derrotar a Sergey Kovalev, por el título mundial semipesado de la OMB, en agosto de 2019. Sin embargo, sus últimas derrotas influyeron para que bajara del primer puesto, cuando fue derrotado por Dmitry Bivol en 2022.

Canelo Álvarez perdió contra Terence Crawford el pasado 13 de septiembre de 2025 (AP Photo/David Becker) David Becker� - FR170737 AP�

De igual manera, su última derrota en septiembre de 2025, contra Terence Crawford, afectó su puntuación y lo dejó fuera del Top 10, y al estadounidense como el monarca del listado, que quedó de la siguiente manera:

Terence Crawford – EE.UU. – 42-0-0 (31 nocauts)

– EE.UU. – 42-0-0 (31 nocauts) Oleksandr Usyk – Ucrania – 24-0-0 (15 nocauts)

Naoya Inoue – Japón – 31-0-0 (27 nocauts)

Jesse Rodríguez – EE.UU. – 23-0-0 (16 nocauts)

Dmitry Bivol – Rusia – 24-1-0 (12 nocauts)

– Rusia – 24-1-0 (12 nocauts) Artur Beterbiev – Rusia – 21-1-0 (20 nocauts)

Junto Nakatani – Japón – 31-0-0 (24 nocauts)

Shakur Stevenson – EE.UU. – 24-0-0 (11 nocauts)

David Benavidez – EE.UU. – 31-0-0 (25 nocauts)

– EE.UU. – 31-0-0 (25 nocauts) Devin Haney – EE.UU. – 33-0-0 (15 nocauts)

La pelea contra Terence Crawford que dejó a Canelo fuera de los mejores boxeadores

El pasado 13 de septiembre de 2025, Terence Crawford derrotó a Saúl Canelo Álvarez después de 12 asaltos, tras imponerse por decisión unánime en Las Vegas, Nevada, lo que lo consagró como el nuevo campeón indiscutible del peso supermediano.

Terence Crawford logró subir en el ránking y se coloca como el número uno en la división de libra por libra (Instagram/@tbudcrawford)

El mexicano llegó a la batalla como el campeón indiscutible de los supermedianos, con un récord de 63 victorias, dos derrotas y dos empates, así como 39 nocauts en su cuenta.

Desde el inicio del encuentro, Álvarez se vio superado por el estadounidense, quien supo imponer su ritmo y sacar de balance al púgil mexicano, para llevarse sus cinturones.