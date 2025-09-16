Benavidez aprovecha la derrota de Canelo Álvarez con Crawford y lo desafía: “Si quiere la pelea, que suba a mi peso”
El mexicano ha evitado enfrentarse contra Benavidez en los últimos años
- 3 minutos de lectura'
Después de la derrota que sufrió Saúl “Canelo” Álvarez el 13 de septiembre de 2025 ante Terence Crawford, el pugilista David Benavidez descartó que en el futuro pueda concretarse un combate con el mexicano, quien lo ha rechazado en varias ocasiones.
Qué dijo David Benavidez sobre la pelea con “Canelo” Álvarez
De acuerdo con The Ring, Benavidez considera que cada día está más lejos la posibilidad de enfrentarse a Álvarez, en especial porque el mexicano ha evitado ese duelo en los últimos años.
Incluso recordó que, cuando fue retador obligatorio, aceptó una cláusula de rehidratación para disipar las dudas sobre el peso, pero Álvarez no quiso concretar la pelea.
“Para ser honesto, una pelea entre Saúl y yo nunca sucederá en las 168 libras. Yo no volvería a esa categoría. Estoy bien en las 175 y soy campeón mundial aquí; si él quiere subir, estoy completamente de acuerdo con la pelea”, declaró al medio.
El llamado “monstruo mexicano” agregó que ya hizo lo necesario para lograr la pelea, que sería una de las más grandes del boxeo, pero no piensa insistir: “Quiero pelear con gente que realmente quiera enfrentarse conmigo”.
Previo a la pelea entre Álvarez y Crawford, Benavidez había indicado que sus previsiones estaban inclinadas a favor del mexicano, en especial por la diferencia de peso, pero no descartaba que las habilidades del estadounidense se pudieran imponer para llevarse la velada. Finalmente ganó Terence Crawford.
Aún hay posibilidades de un duelo entre “Canelo” y Benavidez
Benavidez aseguró que Turki Alalshikh, actual promotor de Álvarez, le comentó que quiere organizar la pelea al final del contrato de cuatro combates que el mexicano firmó a principios de 2025. La de Crawford fue la segunda, por lo que quedan dos más.
“El plan es mantenerme activo. Sigo con PBC y Al Haymon, pero trabajamos juntos con Alalshikh. En este lado de la calle no hay nadie que vaya a sobrevalorarse. Aquí no se puede, todos están bien pagados, así que espero conseguir más oportunidades y hacer las peleas más grandes que he perseguido”, agregó.
Por el momento, Benavidez detalló que está enfocado en su próxima pelea, antes de hacer planes para el futuro.
Contra quién y cuándo pelea David Benavidez
El boxeador enfrentará a Anthony Yarde el 22 de noviembre de 2025 en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, en un evento que será transmitido por DAZN. Será su primera defensa del cinturón de Campeón Mundial de Peso Semipesado del CMB.
Benavidez llega invicto, con 30 victorias (24 por nocaut). Yarde, en cambio, perdió en sus intentos por un título mundial ante Sergey Kovalev y Artur Beterbiev, aunque acumula una racha de cuatro triunfos consecutivos.
Además de la pelea estelar entre Benavidez y el británico Yarde, la cartelera de esa noche también incluirá otros tres enfrentamientos, de acuerdo con DAZN:
- Brian Norman Jr. vs. Devin Haney, por el título welter de la OMB de Norman Jr.
- Abdullah Mason vs. Sam Noakes, por el título vacante ligero de la OMB.
- Jesse Rodríguez vs. Fernando Martínez, por los títulos supermosca de la FIB, AMB y CMB.
