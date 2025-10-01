¿Se despide del ring? Canelo Álvarez se somete a una cirugía en California y pospone sus combates de 2026

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez pospuso sus próximas peleas pactadas para 2026 de manera indefinida, luego de someterse a una cirugía en San Diego, California. El excampeón de peso supermediano viene de perder todos sus títulos ante Terence Crawford, pero aún tiene dos enfrentamientos pendientes dentro de su contrato con Turki Alalshikh.

“Canelo” se somete a operación y pospone peleas

De acuerdo con ESPN Knockout, Álvarez fue operado recientemente del codo debido a un dolor constante que lo aquejaba desde hacía semanas.

"Canelo" tuvo una cirugía de codo y deberá descansar varias semanas (Instagram @canelo)

El procedimiento médico lo obligará a un periodo de recuperación estimado en al menos dos meses, lo que imposibilita que cumpla con su calendario inicial de peleas en 2026.

Según The Ring, el boxeador tenía programado un combate en febrero de 2026 en Riad, Arabia Saudita, pero este ha quedado en pausa mientras completa su rehabilitación.

Cuándo podrá volver a pelear “Canelo” Álvarez tras su cirugía

Los especialistas consultados por ESPN estiman que la recuperación total de “Canelo” tomará unas ocho semanas, aunque no podrá entrenar con normalidad antes de 12 o 15 semanas. Esto significa que, en el mejor escenario, el púgil estaría en condiciones de volver a pelear hacia mayo de 2026.

Canelo Álvarez aún tiene que cumplir un contrato firmado (Instagram/@canelo) (Instagram/@canelo)

Esta es la tercera ocasión en que Álvarez pasa por una cirugía en su carrera: la primera fue en la rodilla derecha en 2018, la segunda en la muñeca izquierda en 2022 y ahora en el codo-

¿Planes de retiro de “Canelo” Álvarez?

Aunque la operación ha despertado rumores sobre un posible retiro, ni Álvarez ni su equipo han confirmado esa posibilidad. Entre los planes inmediatos que se mencionan están una revancha contra Terence Crawford, un duelo en Inglaterra frente a Chris Eubank Jr. y un posible combate contra Christian Mbilli en la división de los supermedianos.

Esta es la tercera ocasión en que Álvarez pasa por una cirugía en su carrera David Becker� - FR170737 AP�

El propio boxeador ha declarado previamente que planea retirarse a los 37 años; actualmente tiene 35. En ese lapso todavía tiene pactadas dos fechas claves dentro de su contrato: el 5 de mayo y el 16 de septiembre de 2026, aunque ambas se mantienen en reserva por su estado físico.

Antes de su derrota contra Crawford, el histórico boxeador había señalado que le gustaría cumplir dos metas antes de su retiro: pelear en Reino Unido y en Japón, escenarios que considera fundamentales para cerrar su carrera con broche de oro.

También expresó su deseo de permanecer en la categoría de las 168 libras, por lo que todo aquel que quiera retarlo deberá enfrentarlo en la división de los supermedianos.

¿Un posible combate con Jake Paul?

Uno de los rumores más llamativos ha sido un posible enfrentamiento contra el youtuber Jake Paul, quien ha ganado notoriedad tras vencer a figuras como Mike Tyson y Julio César Chávez Jr. En 2024, Paul aseguró que ya existían negociaciones con el equipo del mexicano; sin embargo, Álvarez negó el acuerdo, argumentando que ya tenía pactado un combate con William Scull.

Pese a ello, Jake Paul no ha descartado la idea y todavía insiste en subir al ring contra “Canelo”. Esta posibilidad podría retomarse después de su combate frente a Gervonta Davis, programado para noviembre de 2025 en Florida.