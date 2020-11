Martillo Roldán, excampeón argentino, está internado en San Francisco Crédito: Gentileza La Voz de San Justo

CORDOBA.- El exboxeador y excampeón argentino Juan Domingo "Martillo" Roldán, de 63 años, fue internado este martes en el hospital Bernardo Iturraspe de San Francisco, en el sudeste cordobés. Contagiado de Covid-19 desde hace unos días, presentó una insuficiencia respiratoria y debió ser hospitalizado.

En el último parte médico, de esta tarde, el director del hospital regional, Valentín Vicente, dijo que el exboxeador está "estable" pero con "insuficiencia respiratoria". Su pareja también está contagiada, pero permanece en su casa.

Por los datos que recogió LA NACION, Roldán sabía desde hacía unos días que tenía coronavirus y permanecía aislado en su casa, pero desde ayer no se sentía bien y por eso decidieron internarlo; está con oxigenoterapia.

Martillo Roldán, en San Francisco, donde reside hace tiempo Crédito: Gentileza La Voz de San Justo

Roldán -el apodo "Martillo" se lo puso un periodista de San Francisco por la fuerza de sus golpes- regresó a vivir a San Francisco hace ya un tiempo. Su última tarea pública fue la de director de Deportes en la Municipalidad de Frontera (Santa Fe), una ciudad vecina a San Francisco.

Desde su regreso tiene pocas apariciones públicas, sólo -antes de la pandemia- iba a algunos festivales de boxeo en la zona. Se dedica a la agricultura para generar ingresos. Quienes lo conocen aseguran que el exceso de peso que tiene le dificulta hasta para hablar y le generó algunos problemas de salud.

Precisamente por su obesidad y por la edad, entra en el grupo de pacientes de riesgo para el Covid-19. Hace tres años, en uno de sus últimos reportajes con El Periódico de San Francisco, dijo: "Yo creo que pasan los años y la gente me sigue recordando igual. Acá se hizo un festival adonde me hicieron un homenaje y metimos 1300 personas y hubo gente que era de la época en que yo peleaba. Se ve que causó muchas sensaciones. Antes no había tanta televisión".

Juan Domingo Martillo Roldán, en su hogar en Córdoba Crédito: Gentileza La Voz de San Justo

Reconocido por su boxeo potente, justamente la semana pasada se cumplieron 32 años de la última pelea de Roldán, una derrota por KO ante Thomas Nunn, en Las Vegas, el 4 de noviembre de 1988; en sus pelea más trascendentes, enfrentó por el título mundialista mediano a Thomas Hearns y Marvin "Maravilla" Hagler.

