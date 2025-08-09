Dos boxeadores japoneses que pelearon la misma noche murieron con horas de diferencia

El mundo del boxeo quedó conmocionado este sábado tras la muerte de dos boxeadores japoneses que compitieron en la misma velada. Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa, ambos de 28 años y de la división local de peso ligero o peso pluma, sufrieron fuertes golpes durante sus peleas fueron trasladados de urgencia a hospitales debido al idéntico diagnóstico: un hematoma subdural agudo. Fallecieron con once horas y media de diferencia.

Kotari era el quinto clasificado en la división. Combatió por el título superpluma del Pacífico Oriental y terminó con un empate por decisión en doce asaltos, según Nikkan Sports y The Sankei Shinbum. El pugilista perdió el conocimiento después del combate y fue trasladado a un hospital de Tokio, donde falleció tras una craneotomía. Murió el viernes a las 22.59 (hora local).

La Organización Mundial de Boxeo (OMB) lo despidió. “Descanse en paz, Shigetoshi Kotari. El mundo del boxeo lamenta el trágico fallecimiento del boxeador japonés, quien sucumbió a las lesiones sufridas durante su pelea por el título el 2 de agosto. Un guerrero en el ring. Un luchador de espíritu. Se fue demasiado pronto. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, su equipo y toda la comunidad de boxeo japonesa”, señaló.

Kotari era graduado de la Universidad Nihon y se había unido al gimnasio de la ciudad de Sagamihara, cuyo mayor exponente era Junto Nakatani, campeón mundial en tres categorías de peso diferentes.

Rest in peace, Shigetoshi Kotari 🕊️



The boxing world mourns the tragic passing of Japanese fighter Shigetoshi Kotari, who succumbed to injuries sustained during his August 2nd title fight.



A warrior in the ring. A fighter in spirit. Gone too soon.



Our thoughts and prayers are… pic.twitter.com/PjZtDyBIU2 — WBO (@WorldBoxingOrg) August 8, 2025

La historia de Urakawa es escalofriantemente similar. Era el cuarto clasificado en la división. Según los medios locales, salió lastimado tras el combate decisivo que vivió contra Yoji Sato, donde buscaba ganarse el derecho a pelear por el título japonés.

Luego de una feroz batalla, fue derribado en el octavo asalto final, perdiendo por un knockout técnico a los dos minutos y doce segundos. Cuando terminó fue trasladado en camilla hasta la enfermería. Hasta ese momento se encontraba consciente. Pero, mientras lo trasladaban a un hospital de Tokio como medida de precaución, perdió el conocimiento.

Allí se le realizó una craneotomía por un hematoma subdural agudo. Estuvo bajo observación hasta que falleció. Murió a las 22.30 (hora local) de este sábado. La OMB también compartió un comunicado.

“La OMB lamenta el fallecimiento del boxeador japonés Hiromasa Urakawa, quien murió trágicamente a causa de las lesiones sufridas durante su pelea contra Yoji Saito el 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio. Esta desgarradora noticia llega apenas unos días después del fallecimiento de Shigetoshi Kotari, quien murió a causa de las heridas sufridas en su pelea en la misma cartelera. Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias, amigos y la comunidad de boxeo japonesa durante este momento increíblemente difícil“, escribieron.

The WBO mourns the passing of Japanese boxer Hiromasa Urakawa, who tragically succumbed to injuries sustained during his fight against Yoji Saito on August 2 at Korakuen Hall in Tokyo.



This heartbreaking news comes just days after the passing of Shigetoshi Kotari, who died from… pic.twitter.com/CDzoSmKU2d — WBO (@WorldBoxingOrg) August 9, 2025

Urakawa, boxeador diestro de 1,78 metros de altura, era del distrito de Katsushika, Tokio. Debutó profesionalmente en marzo de 2018 y ganó el título de novato del Año de Peso Ligero All-Japan en 2019. Esta era su tercera participación en el torneo japonés de retadores de peso ligero.