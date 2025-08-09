El gol de Julián Álvarez que abrió el marcador para el Atlético Madrid en su amistoso contra Newcastle

El delantero argentino Julián Álvarez demostró una vez más su olfato de goleador. Fue este sábado, en el amistoso entre el Atlético Madrid y el Newcastle antes del inicio de la liga española, que el cordobés abrió el marcador para el equipo dirigido por Diego Simeone. El club consiguió una victoria 2-0 tras dos derrotas frente al FC Porto y Rayo Vallecano.

En su tercer y último amistoso de la temporada, los colchoneros ganaron con tantos de Álvarez y Antoine Griezmann.

El partido empezó bien de la mano del lateral derecho Marcos Llorente y una primera ocasión del central eslovaco Dávid Hancko en el minuto 4. Fue un zurdazo lejano que fue desviado. Un minuto después, Álvarez también intentó pegarle al arco, pero su tiro fue demasiado alto.

Newcastle United's Italian midfielder #08 Sandro Tonali (L) vies with Atletico Madrid's Argentinian striker #19 Julian Alvarez (R) during the pre-season friendly football match between Newcastle United and Atletico Madrid at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on August 9, 2025. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) ANDY BUCHANAN - AFP

Antes de que se cumplieran los primeros 15 minutos, el Newcastle empezó a presionar gracias a las corridas del ex Atlético Kieran Trippier por la derecha. Del otro lado, en el conjunto de Simeone, Thiago Almada —uno de los argentinos que acompañó a Álvarez como titular— y Álex Baena eran los que más se movían para armar cada avance en busca de “la Araña”.

Aun así, los ingleses fueron al entretiempo con mejores sensaciones. Anthony Elanga se destacó con piques constantes por su sector, en un duelo mano a mano con Matteo Ruggeri. Además, tuvieron un remate fuerte a la media hora que fue tapado por Nick Pope. Guialiano Simeone había generado peligro unos minutos antes con una corrida y derechazo abajo.

Pero en el segundo tiempo cambió todo. Iban 50 minutos cuando la defensa del Newcastle despejó mal tras un córner. Almada y Conor Gallagher gestaron una contra letal.

El gol de Julián Álvarez para el Atlético Madrid

Álex Baena la acomodó y se la dejó servida a Álvarez, que la empujó adentro del arco. Rápidamente, se abrazaron y festejaron el tanto que abrió el marcador para los colchoneros.

El segundo gol llegó trece minutos después, en el minuto 63, tras los cambios de Simeone. Alexander Sørloth dejó atrás la marca de dos jugadores y aceleró por el centro. Al borde del área estaba Antoine Griezmann ingresando por izquierda a toda velocidad. Con un pase al pie, Griezmann la controló y la metió al arco de un zurdazo.

El resultado ayudó a levantar el ánimo tras las derrotas en el Estádio do Dragão y en el Cerro del Espino. En tanto, como aperitivo al duelo en St. James Park, el Atleti femenino logró la victoria por 0-2 también ante el Newcastle en su primer encuentro de la pretemporada.

Los jugadores del equipo español habían remarcado la intensa pretemporada que están viviendo de la mano de Simeone. “Estamos trabajando muy bien, tuvimos poco tiempo para estar en forma. Ha sido muy intenso, nos queda una semana y empieza lo más importante”, dijo Griezmann tras el triunfo.

Con información de Europa Press