Es excampeón mundial de boxeo y pide una oportunidad para enfrentar a Jake Paul: “Esto no es un juego”

Después de que el polémico youtuber Jake Paul derrotara al excampeón de peso pesado Mike Tyson y al mexicano Julio César Chávez Jr., ahora un nuevo exmonarca del pugilismo pidió una oportunidad para enfrentarse al youtuber, a quien amenazó de dejarlo “inconsciente”.

Quién es el excampeón mundial de boxeo que quiere enfrentarse a Jake Paul

Adrien Broner es un excampeón mundial de boxeo en cuatro categorías diferentes. Su meteórico ascenso comenzó en 2011, cuando ganó su primer título en peso superpluma. Luego, sumaría coronas en peso ligero, welter y superligero, un dominio que se vio interrumpido por su primera derrota en 2013, a manos del argentino Marcos Maidana, según informó DAZN.

Jake Paul y Julio César Chávez Jr., durante la presentación del combate

Sin embargo, el excampeón tuvo varias pausas en su carrera profesional desde esa primera derrota en 2013. Su última aparición en el ring fue en junio de 2024, cuando perdió frente a su compatriota Blair Cobbs.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Broner respondió a los rumores de una posible pelea contra Jake Paul con una amenaza directa. “A ti, a ti te hablo, Jake Paul: no es un juego, te dejaré inconsciente”, afirmó en el video, asegurando que lo derrotaría por nocaut.

A lo largo de su carrera, Broner protagonizó grandes enfrentamientos contra figuras de la talla de Manny Pacquiao, Shawn Porter y Paulie Malignaggi en su mejor momento. Hoy, su nivel está lejos de aquellos días de gloria, lo que genera dudas sobre la seriedad de este nuevo desafío.

Jake Paul tendría ventaja de peso en la pelea

Según precisó DAZN, Broner siempre compitió en las categorías wélter o inferior, con un peso que oscila entre las 140 y 147 libras (63,5 y 66,7 kg). Por ello, en caso de concretarse una pelea, el púgil enfrentaría una clara desventaja contra Jake Paul, quien disputó sus combates más recientes en peso crucero o peso pesado, superando las 200 libras (90.72 kg).

Logan Paul le ganó a Mike Tyson en su vuelta al boxeo

Recientemente, el youtuber expresó su interés en pelear contra Gervonta Davis, el actual campeón de peso ligero. El perfil de oponentes de Paul incluye a excamepones o boxeadores al final de sus carreras, con edades entre 35 y 50 años. Dado que Adrien Broner cumplirá 36 años en 2025, encajaría perfectamente en este tipo de enfrentamiento.

Jake Paul busca nuevo rival después de derrotar a Chávez Jr.

Jake Paul reveló que ya tiene en la mira a un nuevo rival para enfrentarse después de salir victorioso de sus peleas contra Mike Tyson y Julio César Chávez Jr.: el excampeón mundial Deontay Wilder.

Según Seconds Out, “The Bronze Bomber” regresó a la senda del triunfo en junio de 2025 al vencer a Tyrrel Herndon, luego de haber tenido cuatro derrotas consecutivas en sus últimas peleas. No obstante, los aficionados creen que si choca guantes contra Jake Paul, el influencer no tendría oportunidades ya que Wilder aún conserva su potencia y técnica.

Su exentrenador, Malik Scott, señaló que no tiene sentido un combate entre Wilder y Paul, pese a los fuertes rumores y el acercamiento del youtuber con el actual equipo del excampeón para platicar sobre la posibilidad de una futura pelea.

No obstante, Jake Paul también tiene interés en enfrentarse al exmonarca de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Anthony Joshua, cuyos rumores son cada vez más fuertes tras las declaraciones del influencer.

Previo a la pelea entre Oleksandr Usyk y Daniel Dubois en julio pasado, Jake Paul insinuó en una breve entrevista con DAZN que el estadio de Wembley en Londres sería el lugar donde ocurriría la pelea con Joshua. “Haremos lo impensable y crearemos una de las peleas más grandes de la historia del boxeo y de eso se trata”, aseguró.

Incluso, el actual líder del boxeo saudí, Turki Alalshikh comentó al podcast The Boxing Voice que él coordinaría la pelea para que se lleve a cabo.