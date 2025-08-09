El homenaje que le hicieron a Franco Colapinto los alumnos del colegio de Pilar al que asistía

Franco Colapinto fue homenajeado por los alumnos y toda la comunidad educativa del Colegio del Pilar, la institución a la que asistió el joven piloto. A través de un posteo de la cuenta de Instagram de la escuela, le dedicaron un mensaje muy especial y lo sorprendieron con un video.

El emotivo mensaje que le dedicaron a través de Instagram (Foto: Captura Instagram @colegio.delpilar)

Se trató de un video con la canción de la presentación de la F1, pero el diferencial fue que los alumnos la interpretaron con flautas melódicas e hicieron su propia versión. “Desde el Colegio del Pilar celebramos a quienes se animan a soñar en grande. Nuestros alumnos le dedicaron a Franco Colapinto el himno de la F1, recordándonos que lo importante no es solo llegar, sino caminar cada día hacia nuestros sueños. ¡Felicidades, Franco, seguí inspirando con tu pasión y esfuerzo!“, escribieron en el post junto a un emoji de una estrella y otro de un brazo, que representa la fuerza.

En el video compartieron una foto de cuando el piloto visitó la institución (Foto: Captura Instagram @colegio.del.pilar)

También, en la grabación compartieron una foto de día que el piloto visitó la institución y otra cuando firmó las remeras del uniforme. Rápidamente, el posteo se llenó de cientonces de ‘Me gusta’ y muchos comentarios, incluido el del propio Franco. El pilarense decidió comunicarse con emojis y para eso eligió un corazón violeta y tres caras de emoción y llanto. De esta forma, dio a entender que estaba conmovido por la sorpresa.

La foto en la que Franco firma las remeras del uniforme del colegio

En este sentido, desde el Colegio del Pilar al que asistió el argentino antes de mudarse a Europa para perseguir sus sueños, destacaron la importancia de luchar día a día por los sueños.

Fórmula 1: cuáles son las carreras que le quedan a Franco Colapinto esta temporada

A la temporada 2025 de la Fórmula 1 le quedan varias fechas por delante:

31 de agosto : GP de los Países Bajos.

: GP de los Países Bajos. 7 de septiembre: GP de Italia en Monza.

GP de Italia en Monza. 21 de septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.

GP de Azerbaiyán en Bakú. 5 de octubre: GP de Singapur.

GP de Singapur. 19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (con carrera sprint).

GP de Estados Unidos en Austin (con carrera sprint). 26 de octubre: GP de México en Ciudad de México.

GP de México en Ciudad de México. 9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (con carrera sprint).

GP de Brasil en Interlagos (con carrera sprint). 22 de noviembre: GP de Las Vegas.

GP de Las Vegas. 30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (con carrera sprint).

GP de Qatar en Lusail (con carrera sprint). 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.