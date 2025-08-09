El homenaje que le hicieron a Franco Colapinto los alumnos del colegio de Pilar al que asistía
La comunidad educativa donde se formó el piloto argentino decidió sorprenderlo con un emocionante video y un mensaje muy especial; cuál fue la respuesta de la estrella
- 3 minutos de lectura'
Franco Colapinto fue homenajeado por los alumnos y toda la comunidad educativa del Colegio del Pilar, la institución a la que asistió el joven piloto. A través de un posteo de la cuenta de Instagram de la escuela, le dedicaron un mensaje muy especial y lo sorprendieron con un video.
Se trató de un video con la canción de la presentación de la F1, pero el diferencial fue que los alumnos la interpretaron con flautas melódicas e hicieron su propia versión. “Desde el Colegio del Pilar celebramos a quienes se animan a soñar en grande. Nuestros alumnos le dedicaron a Franco Colapinto el himno de la F1, recordándonos que lo importante no es solo llegar, sino caminar cada día hacia nuestros sueños. ¡Felicidades, Franco, seguí inspirando con tu pasión y esfuerzo!“, escribieron en el post junto a un emoji de una estrella y otro de un brazo, que representa la fuerza.
También, en la grabación compartieron una foto de día que el piloto visitó la institución y otra cuando firmó las remeras del uniforme. Rápidamente, el posteo se llenó de cientonces de ‘Me gusta’ y muchos comentarios, incluido el del propio Franco. El pilarense decidió comunicarse con emojis y para eso eligió un corazón violeta y tres caras de emoción y llanto. De esta forma, dio a entender que estaba conmovido por la sorpresa.
En este sentido, desde el Colegio del Pilar al que asistió el argentino antes de mudarse a Europa para perseguir sus sueños, destacaron la importancia de luchar día a día por los sueños.
Fórmula 1: cuáles son las carreras que le quedan a Franco Colapinto esta temporada
A la temporada 2025 de la Fórmula 1 le quedan varias fechas por delante:
- 31 de agosto: GP de los Países Bajos.
- 7 de septiembre: GP de Italia en Monza.
- 21 de septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.
- 5 de octubre: GP de Singapur.
- 19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (con carrera sprint).
- 26 de octubre: GP de México en Ciudad de México.
- 9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (con carrera sprint).
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas.
- 30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (con carrera sprint).
- 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Virales
Para tomar nota. Diez consejos para reducir el cansancio y mejorar el bienestar físico y mental durante la semana
Misterio revelado. No se parecía a nadie de la familia, revisaron una foto antigua y descubrieron la verdad
En Francia. La estremecedora historia de Blanche Monnier: su familia la mantuvo encerrada en las peores condiciones por 25 años
- 1
Amistosos de la selección argentina: los partidos que le quedan en 2025
- 2
La selección argentina de básquetbol se reconstruye para defender la AmeriCup y perfilarse al Mundial
- 3
Manchester United contrató a Benjamin Sesko y completó al nuevo tridente de ataque para la Premier League
- 4
A qué hora juega Independiente vs. River, por el Torneo Clausura 2025