LA NACION

El homenaje que le hicieron a Franco Colapinto los alumnos del colegio de Pilar al que asistía

La comunidad educativa donde se formó el piloto argentino decidió sorprenderlo con un emocionante video y un mensaje muy especial; cuál fue la respuesta de la estrella

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
La sorpresa de los alumnos del Colegio del Pilar a Franco Colapinto
La sorpresa de los alumnos del Colegio del Pilar a Franco Colapinto

Franco Colapinto fue homenajeado por los alumnos y toda la comunidad educativa del Colegio del Pilar, la institución a la que asistió el joven piloto. A través de un posteo de la cuenta de Instagram de la escuela, le dedicaron un mensaje muy especial y lo sorprendieron con un video.

El emotivo mensaje que le dedicaron a través de Instagram (Foto: Captura Instagram @colegio.delpilar)
El emotivo mensaje que le dedicaron a través de Instagram (Foto: Captura Instagram @colegio.delpilar)

Se trató de un video con la canción de la presentación de la F1, pero el diferencial fue que los alumnos la interpretaron con flautas melódicas e hicieron su propia versión. “Desde el Colegio del Pilar celebramos a quienes se animan a soñar en grande. Nuestros alumnos le dedicaron a Franco Colapinto el himno de la F1, recordándonos que lo importante no es solo llegar, sino caminar cada día hacia nuestros sueños. ¡Felicidades, Franco, seguí inspirando con tu pasión y esfuerzo!“, escribieron en el post junto a un emoji de una estrella y otro de un brazo, que representa la fuerza.

En el video compartieron una foto de cuando el piloto visitó la institución (Foto: Captura Instagram @colegio.del.pilar)
En el video compartieron una foto de cuando el piloto visitó la institución (Foto: Captura Instagram @colegio.del.pilar)

También, en la grabación compartieron una foto de día que el piloto visitó la institución y otra cuando firmó las remeras del uniforme. Rápidamente, el posteo se llenó de cientonces de ‘Me gusta’ y muchos comentarios, incluido el del propio Franco. El pilarense decidió comunicarse con emojis y para eso eligió un corazón violeta y tres caras de emoción y llanto. De esta forma, dio a entender que estaba conmovido por la sorpresa.

La foto en la que Franco firma las remeras del uniforme del colegio
La foto en la que Franco firma las remeras del uniforme del colegio

En este sentido, desde el Colegio del Pilar al que asistió el argentino antes de mudarse a Europa para perseguir sus sueños, destacaron la importancia de luchar día a día por los sueños.

Fórmula 1: cuáles son las carreras que le quedan a Franco Colapinto esta temporada

A la temporada 2025 de la Fórmula 1 le quedan varias fechas por delante:

  • 31 de agosto: GP de los Países Bajos.
  • 7 de septiembre: GP de Italia en Monza.
  • 21 de septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.
  • 5 de octubre: GP de Singapur.
  • 19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (con carrera sprint).
  • 26 de octubre: GP de México en Ciudad de México.
  • 9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (con carrera sprint).
  • 22 de noviembre: GP de Las Vegas.
  • 30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (con carrera sprint).
  • 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Amistosos de la selección argentina: los partidos que le quedan en 2025
    1

    Amistosos de la selección argentina: los partidos que le quedan en 2025

  2. Los nuevos nombres de la selección de básquet, que defenderá su corona americana y abrirá la carrera al Mundial
    2

    La selección argentina de básquetbol se reconstruye para defender la AmeriCup y perfilarse al Mundial

  3. Manchester presentó al tridente ofensivo que costó una fortuna para dejar atrás la peor campaña en 51 años
    3

    Manchester United contrató a Benjamin Sesko y completó al nuevo tridente de ataque para la Premier League

  4. A qué hora juega Independiente vs. River, por el Torneo Clausura 2025
    4

    A qué hora juega Independiente vs. River, por el Torneo Clausura 2025

Cargando banners ...