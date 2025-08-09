En qué canal pasan Independiente vs. River por el Torneo Clausura 2025 hoy

Este sábado, desde las 18.30, Independiente y River se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa, se disputa en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Rojo está inmerso en un presente, cuanto menos, complejo. Transcurridas las tres primeras jornadas, está último en su grupo con apenas un punto conseguido de nueve posibles y viene de perder por la mínima diferencia ante Gimnasia de La Plata con un gol de Gastón Suso. El Millonario, por su parte. Se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona B del Clausura con siete unidades, producto de dos triunfos y una igualdad conseguida ante San Lorenzo, por 0 a 0, en la fecha pasada.

En el último partido entre ambos, por el Torneo Apertura de este año, River ganó por 2 a 0 como local con un doblete de Facundo Colidio.

Independiente vs. River: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 18.30 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.55 contra los 3.02 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.04.

Con Marcelo Gallardo al mando, River es favorito a quedarse con el triunfo en el duelo ante Independiente ALEJANDRO PAGNI - AFP

Posibles formaciones