Manny Pacquiao Fuente: AFP - Crédito: Apu Gomes

Manny Pacquiao se muestra confiado de cara a la pelea del próximo sábado, ante Keith Thurman. Más allá de los 10 años de diferencia con su rival, la leyenda filipina dice que llega en su mejor forma y hace oídos sordos a los comentarios del invicto estadounidense. "¿Dice que me va a retirar? Todos dicen lo mismo, pero es muy fácil decirlo y muy difícil lograrlo", disparó, en su arribo a Las Vegas. Con más pasado que futuro en el boxeo, Pac Man quiere dar otra gran función, y para eso se preparó con una estricta rutina que lo mantiene en un gran estado físico a los 40 años. Una fórmula diaria que repite sistemáticamente. "¿Es este comportamiento normal para un hombre de 40 años? Probablemente no, pero nadie acusó a Manny de ser normal", apuntan en el sitio Boxing Scene. "Ese entusiasmo y disciplina son un mensaje claro de que Manny Pacquiao subirá dispuesto a ganarse el cheque sin regalar la victoria", señalan en ESPN.

Manny Pacquio rodeado de aficionados en sus rutinas Fuente: AFP - Crédito: Apu Gomes

El día normal del filipino incluye largas caminatas, abdominales, sparrings. En un entrenamiento que se transformó en un evento popular. Lo suelen acompañar compañeros de entrenamiento, hombres de seguridad, amigos, fanáticos, y varios de los integrantes de la comunidad filipina que vive en Los Angeles. "Pacquiao se ha sometido a un período intenso y riguroso de entrenamientos en el gimnasio de Freddie Roach, el Wild Card, en California y los detalles que han trascendido, realmente sorprenden", detallan en ESPN. En España, el diario As habla de una práctica al mejor estilo Rocky Balboa: "Lejos de abstraerse del mundanal ruido, convierte sus entrenamientos en un verdadero baño de masas que sorprendentemente le ayuda a preparar sus combates".

Manny Pacquiao rodeado de aficionados en sus rutinas Fuente: AFP - Crédito: Apu Gomes

Tras su llegada a Las Vegas, Pac Man dijo que se preparó de la mejor manera y que quiere "demostrar" que se encuentra óptimo para vencer a Thurman. "Quiero complacer a toda la gente que me apoya y me apoyó y para eso me he preparado al máximo. Tuvimos un gran campamento, verán a un Manny Pacquiao como de costumbre, buscando ganar y agradar a mis aficionados", lanzó.

La rutina diaria de Pacquiao para estar en forma a los 40

Manny Pacquiao en el gimnasio Fuente: AFP - Crédito: Apu Gomes

Madrugador. Pacquiao se despierta al amanecer cada día par comenzar su jornada.

Si tiene un sparring previsto para más tarde, se embarca en un entrenamiento ligero por la mañana, corriendo por un parque con distancias que van de cuatro a ocho kilómetros.

Cuando no tiene un sparring durante la jornada, se dirige al Griffith Park para un entrenamiento más exigente por las altas pendientes de las colinas, por donde puede admirar el panorama de la metrópolis californiana.

Tras sus recorridos, realiza 1000 abdominalinales.

Después suma ejercicios variados de gimnasio. ,

¿Sparrings? Le agrega diez rondas de sparrings y otros doce de guantes.

Luego trabaja con la bolsa y realiza ejercicios de velocidad.

Cierra con otras 1000 abdonaminales