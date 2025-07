El californiano Ryan García lanza una advertencia y pide pelear con la leyenda Manny Pacquiao: “Lo dominaría”

Tras el reciente regreso de Manny Pacquiao a los cuadriláteros, surgió un nuevo retador. Ryan García expresó públicamente su deseo de enfrentarse a la leyenda filipina del boxeo. El joven aseguró, con confianza, que “destruiría” a Pacquiao de la misma manera que lo hizo el mexicano Juan Manuel “Dinamita” Márquez en su histórico combate.

Qué dijo Ryan García sobre enfrentar a Manny Pacquiao

Manny “Pacman” Pacquiao regresó al ring, a sus 46 años, con un empate frente a Mario Barrios. Tras esa presentación, apareció un nuevo posible rival para el pugilista filipino. Si bien el combate demostró que aún tiene camino por delante en su carrera, también evidenció que no lució como en sus mejores tiempos.

Así fue el regreso de Manny Pacquiao al boxeo (Instagram @mannypacquiao)

De acuerdo con The Ring, Ryan García indicó que Barrios no es un nombre famoso, pero Manny pensó que podía vencerlo y por eso aceptó la pelea. “El estilo de Pacquiao encaja a la perfección con el mío, yo soy un contragolpeador excepcional, él lo sabe y por eso la mayoría de las veces no me menciona como alguien a quien le gustaría enfrentar. Se lanza mucho y sabe que tengo un gancho de izquierda rápido”, afirmó.

García agregó que el estilo de Pacquiao le dio gran éxito, pero hay posibilidades de errores que él aprovecharía para golpear y que le causaría muchos problemas al filipino. “Lo dominaría. Lo noquearía como Juan Manuel Márquez, con todo respeto a la leyenda de Manny”, dijo a The Ring.

García viene de una derrota contra Rolly Romero, pero busca una oportunidad de demostrar su poder ante el “Pacman”.

¿Ya se confirmó la pelea entre Ryan García y Manny Pacquiao?

Aunque Manny Pacquiao es un boxeador veterano que regresó del retiro, su figura representa una gran oportunidad para aumentar la fama de los pugilistas actuales. Así lo considera Ryan García, quien busca concretar una pelea contra el miembro del Salón de la Fama. Sin embargo, García mantiene abiertas sus opciones en caso de que este ansiado enfrentamiento no se concrete.

Pelea por el título mundial de Manny Pacquiao y Mario Barrios (Instagram @mannypacquiao)

Tras su derrota contra Romero, el objetivo principal de Ryan García es claro: enfrentarse a Manny Pacquiao. “Si Manny quiere pelear conmigo y ganar mucho dinero en un duelo importante, hagámoslo. Si no, me parece bien, puedo luchar contra Rolly en una revancha, cualquiera de las dos opciones me parece bien”, indicó.

El pugilista detalló que esta no es la primera vez que busca concretar un combate contra el “Pacman”. Anteriormente, ya hubo acercamientos y conversaciones para llevar a cabo la pelea, pero finalmente la oportunidad se frustró.

Cuál es la siguiente pelea de Manny Pacquiao

Después de su empate contra Mario Barrios, el equipo de Pacquiao ya tiene planes para su siguiente lucha, que podría ser incluso este mismo año. The Ring informó que la revancha contra Barrios por el título mundial de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no se descarta, aunque ya se mencionan enfrentamientos contra figuras como Rolando Romero y Gervonta Davis.

Manny Pacquiao contra Mario Barrios (Instagram @mannypacquiao)

De estas dos últimas opciones, Rolly podría ser la más viable, ya que no tiene una pelea próxima, y Davis busca su revancha contra Lamont Roach.

Sean Gibbons, mano derecha del peleador y director de operaciones de Manny Pacquiao Promotions desde 2018, reveló que le gustaría que “Pacman” tuviera una pelea antes de cumplir 47 años, el 17 de diciembre.

En su regreso a los cuadriláteros después de cuatro años lejos del deporte profesional, Manny Pacquiao demostró que aún tiene facultades para disputar un título mundial, aunque se quedó corto en las tarjetas de los jueces en su pelea contra Mario Barrios.

El pugilista estadounidense logró retener su cinturón welter del CMB al obtener más puntos en la tercera tarjeta de los jueces 115-113 ante “Pacman”, luego de que dos de los juzgantes anotaran un empate en sus respectivos cartones.