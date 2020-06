El Chino Maidana, a bordo de un modesto carro Crédito: Instagram

Aunque en los últimos meses amagó con un regreso al boxeo que todavía no se concretó, el ex campeón mundial Marcos Maidana no pierde de vista lo que sucede a su alrededor. El Chino, tal como se conoce al ex boxeador nacido en Margarita, fue visto en su ciudad natal, a bordo de un modesto carro, en el que se lo ve junto a un amigo, con una carga de leña para vender.

Mientras continúa la puesta a punto, Maidana se las arregla para ayudar a sus amigos y a la gente de su localidad; en este caso, con el reparto de leña a caballo. El video se hizo viral en las redes luego de ser subido a su cuenta de Instagram. "Vamos a vender la leña, papá, vamos", se escucha al Chino mientras lleva las riendas del caballo que tira del carro.

Lejos de otros momentos, el Chino Maidana experimentó un fuerte cambio físico, perdió varios kilos y busca alcanzar su mejor peso, con la idea de regresar a los cuadriláteros. Había un principio de acuerdo para realizar un combate de exhibición con Jorge Acero Cali, pero las restricciones por la cuarentena en el comienzo de la pandemia de Covid-19 dejaron las gestiones en punto muerto.

Maidana no compite desde el 13 de septiembre de 2014, cuando perdió por decisión unánime en el segundo combate ante Floyd Mayweather en el MGM Grand Garden de Las Vegas. Tras 35 victorias (31 por K.O) en 40 combates, el excampeón mundial welter y welter ligero de la Asociación Mundial de Boxeo eligió dar un paso al costado y se dedicó a la vida empresarial: es promotor de boxeo con su empresa "Chino Maidana Promotions", posee diversas estaciones de servicio y hasta durante un tiempo arrendaba campos y tenía un feedlot.

Su deseo de regresar estuvo cerca de concretarse en abril del año pasado. Después de casi ocho semanas de concentración pugilística, el Chino perdió unos 20 kilos durante largos entrenamientos en Las Vegas, con la idea de regresar al cuadrilátero y tras haber firmado un contrato multimillonario por tres combates. Sin embargo, debido a diversos problemas contractuales con la empresa y sin sentirse cómodo al 100% con su físico, eligió no pelear.