La “Pantera” Érica Farías no pudo aprovechar la gran chance de su carrera en Las Vegas

No hubo historia. Tampoco épica. La bonaerense Érica Farías desaprovechó este sábado la gran oportunidad de su carrera boxística que se le presentó sobre el ring del Virgin Hotels de Las Vegas. Dos categorías más abajo de lo que lo hace habitualmente y con una esquina técnica improvisada, perdió por puntos, en fallo unánime, con la estadounidense Micaela Mayer y no pudo conquistar el título mundial superpluma de la Organización Mundial de Boxeo bajo la atenta mirada del legendario promotor Bob Arum, organizador del evento.

La gran ilusión de la Pantera por ser la primera boxeadora nacional en consagrarse en la ciudad del pecado se consumió entre una muy floja actuación y las muchas improvisaciones de su nuevo manejador, Jorge “Acero” Cali, quien minimizó el riesgo de asumir el duro match sin el técnico Rafael Liendo en el rincón. Algo que cualquier promotor con pretensiones mayores jamás haría. “Lo del rincón es secundario. Érica está muy bien preparada”, había declarado al sitio especializado www.alaveradelring.com

Más allá de no tener el técnico en el rincón, Farías estuvo lejos de exhibir los pergaminos de ex doble campeona mundial ligero y superligero y se mostró muy acorde con los coletazos de una boxeadora que, indefectiblemente, entró en la curva descendente de su periplo profesional. La superioridad física y técnica de Mayer se vio plasmada a lo largo de los 10 rounds y los jurados no tuvieron dudas a la hora de fallar (dos 98-92 y uno 97- 93 en favor de la norteamericana).

La argentina Érica Farias perdió con la estadounidense Mikaela Mayer, en Las Vegas. John Locher - AP

En la apertura de la pelea, la argentina de 36 años y un récord de 26 triunfos (10 KO) y cinco derrotas, trató de acaparar el protagonismo del combate y logró conectar a la californiana. Sin embargo, rápidamente, Mayer de 30 años y un récord invicto de 15 triunfos (5 KO) recuperó terreno, recordó su condición de campeona defensora del título y comenzó a marcar diferencias con el mayor alcance de brazos.

La estadounidense Micaela Mayer conquistó el título mundial superpluma de la Organización Mundial de Boxeo al vencer a la argentina Érica Farías, en Las Vegas. John Locher - AP

Con la necesidad de acortar las diferencias, Farias no dudó en intercambiar golpes y exponerse al castigo por línea interna de Mayer, que respondió con clase al desorden boxístico y estratégico de la argentina. Así y todo, la Pantera no retrocedió y comenzó a pagar cara su derrota en los últimos round. Sin embargo, las tarjetas terminaron por confirmar el triunfo de la norteamericana y frustraron el sueño de la boxeadora nacida San Fernando, que en el compromiso más importante de su carrera no pudo hacer historia grande.