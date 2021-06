La “Pantera” Erica Farías: la boxeadora emergente de un tango de Cátulo y Celedonio

Los ilustres Cátulo Castillo y Celedonio Flores, considerados dos de los más grandes compositores de la historia del tango y entusiastas boxeadores amateurs que claudicaron en sus combates eliminatorios por poder competir en los Juegos Olímpicos de París en 1924, hubiesen descripto en modo colosal las desdichas de una pugilista argentina convertida en el epicentro informativo en éste momento: la “Pantera” Farías. Sus desventuras hubiesen encajado a la perfección en las piezas musicales que, tanto Cátulo como “Cele”, le habrían dedicado -casi un siglo atrás- con reflexiones, drama y sacrificio. Semejantes a las glosas de “Margot” o “María”.

“La Pantera” es: Erica Farías, ex bicampeona mundial (Liviano y Welter Jr.) que intentará ganar su tercer título mundial en pesos diferentes ante la norteamericana Mikaela Mayer, poseedora de la corona Liviano Jr. (OMB). La pelea de diez rounds se llevará a cabo -ésta noche de sábado- en el casino Virgin de Las Vegas y será televisada por Space, a partir de las 23.30. En esta reunión, el múltiple campeón japonés Naoya Inoue expondrá su corona gallo (AMB-FIB) ante el filipino Michel Dasmariños, potenciando el nivel del festival.

Mayer, la oponente de este sábado de la Pantera Erica Farías Top Rank y Chino Maidana promotions

Farías, de 36 años, conoció lo peor de la vida en sus elecciones amorosas. En lo síquico y en lo físico. Emergió de una infancia humilde y feliz, pero ingresó a una adolescencia llena de lágrimas. Aceptó bolsas bajas pese a la valía de su trayectoria y ello repercutió en su situación actual. Realizó 21 combates mundialistas. Algo que pocas pudieron lograr. Recorrió el mundo: México, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Estados Unidos pero jamás recibió la recompensa que ameritaron por sus logros en el ring, frente a rivales notables como la jujeña Alejandra Oliveras, Klara Svensson, de Dinamarca, la colombiana-noruega Cecilia Braekhus y la estadounidense Jessica McCaskill. Su récord de 26 victorias (10 K.O) y 4 reveses es elogiable aunque perdió 3 de sus últimos 5 combates. Y esto es un llamado de atención.

De veterana, la morocha de San Fernando, optó por el grito y la rebeldía: despidió a sus representantes y cambió su equipo. Soñaba con participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero no pudo ser. Se aferró a una beca insignificante para poder lograrlo, pero las reformas clasificatorias la hicieron a un lado. Ahora, trabajando con la flamante empresa de Marcos “Chino” Maidana y Jorge “Acero” Cali, encontró una chance definitiva, tentadora y extraña: pelear por un muy buen cheque dolarizado, debutar en Las Vegas y adaptar su cuerpo a 58,9 kilos, pese a competir en los últimas temporadas en 63,5. ¿Logrará equilibrarlo?

Erica la Pantera Farías Top Rank y Chino Maidana promotions

Los infortunios que la acompañaron en tiempos recientes se reprodujeron en estos días al ratificarse que su entrenador venezolano, Rafael Liendro, no recibió la visa migratoria de Estados Unidos y no podrá acompañarla en su rincón. ¿Quién la dirigirá hoy? Toda una intriga.

Su pelea con Mayer es tentadora y éste peso es un acertijo ante una rival de 30 años, fuerte, físicamente impecable pero sin talento. Tan continua como repetida. Así fueron sus 14 éxitos consecutivos.

“La Pantera” Farías no se da por vencida. Siempre fue creíble en todo lo que hizo y -ahora- pretende cambiar el sentido de su vida. Gestó su propia rebelión interna. Madura y sabia, con el boxeo y con la gente ya no podrá equivocarse ni dar origen a más estrofas tangueras que la “pinten” tal cual es. Una buena piba que no supo encontrar el rumbo. Ojalá que lo halle en las ruletas del destino de Las Vegas.

Mayer y la Pantera Farías, en la previa de la pelea de este sábado Top Rank y Chino Maidana promotions