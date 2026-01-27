Es oficial: cuándo será la pelea de Ryan García vs. Mario Barrios y a qué hora se podrá ver desde EE.UU.

Mario Barrios y Ryan Garcia ofrecieron su primera conferencia de prensa en Los Ángeles de cara a la pelea principal de la función The Ring: High Stakes. Ambos se enfrentarán el 21 de febrero en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Hora y dónde ver la pelea entre Ryan Garcia y Mario Barrios

Mientras que Ryan García buscará convertirse en campeón mundial por primera vez en sus 10 años de carrera, Mario Barrios le presentará su ofensiva para defender por tercera vez el cinturón del World Boxing Council (WBC) de peso wélter.

Confirman pelea entre Mario Barrios y Ryan Garcia en febrero de 2026 (X @ringmagazine)

Hasta el momento, los organizadores del evento no han confirmado el horario de The Ring: High Stakes. No obstante, se espera que se anuncie en la conferencia de prensa del próximo sábado 31 de enero en el Madison Square Garden de Nueva York.

Los aficionados al boxeo podrán sintonizar la pelea Barrios vs. García únicamente a través de DAZN. El combate estará disponible bajo la modalidad de Pago Por Ver (PPV), lo que garantiza una cobertura total en vivo y sin cortes comerciales.

En esta pelea, que se organiza desde principios de noviembre, ambos buscan volver a la senda del triunfo tras una racha reciente de resultados irregulares.

El duelo del 21 de febrero marca el arranque del año en el peso welter y definirá el futuro inmediato de dos trayectorias que llegan al cruce desde caminos muy distintos, pero con el mismo objetivo de ser el campeón del mundo en Las Vegas.

Quién es Ryan García y cómo llega a la pelea

Con récord de 24 victorias (20 nocauts) y dos derrotas, Ryan Garcia buscará quedarse con el título de Mario Barrios. Sin embargo, el boxeador llega al encuentro con un periodo de resultados irregulares y controversias fuera del ring, según The Ring Magazine.

Ryan García buscará convertirse en campeón mundial por primera ocasión en su trayectoria (Instagram/@kingryan)

Su última pelea terminó en derrota por puntos en Times Square ante Rolando Romero, por un cinturón secundario de la World Boxing Association (WBA, por sus siglas en inglés).

Su segunda derrota fue en 2023, cuando fue noqueado por Gervonta Davis en el séptimo asalto. Fue su primera derrota por nocaut en su carrera profesional.

Entre ambas derrotas protagonizó uno de los episodios más polémicos de los últimos años. En 2024, se pactó un combate en peso superligero, al cual se presentó muy por encima del límite acordado. Aunque venció por decisión mayoritaria a Devin Haney, días después dio positivo en control antidopaje, por lo que el resultado se anuló.

Además, García recibió una suspensión de un año que dejó su carrera en pausa y generó debate en el mundo del boxeo.

Cómo llega Mario Barrios al combate

Campeón absoluto del WBC en las 147 libras (66.7 kilogramos), Mario Barrios llega con marca como profesional de 29 triunfos (18 nocauts), dos derrotas e igual número de empates, según World Boxing Council.

Mario Barrios defenderá por tercera ocasión el cinturón de la WBC (Instagram/@boxer_barrios)

Conquistó el cinturón interino en 2023 tras vencer por puntos a Yordenis Ugas. Después sumó otra victoria por decisión frente a Fabian Maidana. Tras la salida de Terence Crawford de la división, Barrios se quedó con el título de campeón mundial absoluto por el organismo, indicó DANZ.

En 2024, sus dos defensas oficiales terminaron en empate. En el evento que encabezaron Jake Paul y Mike Tyson en noviembre de ese año, empató con Abel Ramos. Meses después volvió a igualar, ante Manny Pacquiao en su regreso al ring con 46 años.

Por otra parte, sus únicas derrotas fueron consecutivas. En 2021 cayó por nocaut técnico ante Gervonta Davis en peso superligero y en 2022 la derrota fue por decisión contra Keith Thurman, ya en peso wélter, según The Ring Magazine.