Texas vs. California: cuánto cuestan los boletos para la pelea entre Mario Barrios y Ryan García en Las Vegas

El título de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB, por sus siglas en español) estará en juego en el mes de febrero, cuando Mario Barrios suba al ring a defender su corona ante Ryan García. El choque entre ambos peleadores estadounidenses de ascendencia mexicana será el estelar de la función The Ring: High Stakes, en Las Vegas, Nevada.

¿Cuánto cuesta asistir a la pelea de Ryan García vs. Mario Barrios?

Los boletos para la función The Ring: High Stakes están disponibles en la página oficial de T-Mobile Arena y oscilan entre US$119 y US$6275, para el combate que se llevará a cabo el sábado 21 de febrero de 2026 en Las Vegas, Nevada.

El orgullo de San Antonio, Texas, Mario Barrios, sube al ring para defender por tercera vez su corona mundial. El monarca de dos divisiones busca consolidar su reinado tras dos empates consecutivos contra Manny Pacquiao y Abel Ramos, indicó Fightmag.

En la esquina opuesta, Ryan García regresa a la escena titular. El oriundo de Victorville, California, intenta redimirse de su tropiezo ante “Rolly” Romero y demostrar que aún pertenece a la élite del boxeo.

A qué hora y cómo ver la pelea en EE.UU.

La transmisión del evento comenzará con las peleas preliminares a las 17.00 hs (tiempo del Este). Sin embargo, la cartelera estelar de The Ring: High Stakes, donde se disputará el título mundial, está programada para iniciar a las 20.00 hs (tiempo del Este) / 17.00 hs (hora local de Las Vegas).

Se espera que Mario Barrios y Ryan García suban al cuadrilátero para el combate principal cerca de las 23.00 hs del Este.

Mario Barrios tiene duro compromiso ante Ryan García, otro peleador de ascendencia mexicana (Instagram/@daznboxing)

Para los fanáticos en Estados Unidos y el resto del mundo, la plataforma DAZN tendrá la exclusividad de la transmisión. Al ser considerada una de las citas imperdibles en el arranque del calendario boxístico de 2026, el duelo se emitirá bajo el formato de Pay-Per-View (PPV).

Cómo llegan al enfrentamiento Ryan García y Mario Barrios

Mario Barrios llega a este compromiso con el respaldo de ser un bicampeón mundial que sabe lo que es pelear bajo presión.

Su actual dominio en la división wélter comenzó en septiembre de 2023, cuando venció a Yordenis Ugás por el título del Consejo Mundial de Boxeo, señaló Los Ángeles Times.

Aunque sus últimas dos defensas terminaron sin un ganador claro, ya que empató con Abel Ramos en 2024 y con Manny Pacquiao en el verano de 2025, el texano demostró una resistencia asombrosa al completar la ruta larga en ambos combates.

Los boxeadores de ascendencia latina se enfrentarán por el título de peso welter del CMB (Instagram/DAZN)

Antes de este periodo, Barrios dejó huella al conquistar la faja de la AMB en el peso superligero durante 2019 y superar a oponentes peligrosos como el argentino Fabián Maidana.

Con un historial que incluye choques de alto perfil frente a Gervonta Davis y Keith Thurman, Barrios es un veterano de las grandes carteleras que busca reafirmar su corona ante Ryan García.

Por el lado de Ryan García, el camino hacia esta pelea es una montaña rusa de controversias y desafíos físicos. “KingRy” regresa a la acción tras una amarga derrota frente a Rolando “Rolly” Romero en mayo de 2025, un combate en el que arrancó mal desde el inicio.

El californiano cayó apenas en el segundo asalto y cedió por decisión unánime tras 12 rounds en los que careció de su explosividad habitual.

Más tarde se supo que García peleó con una lesión preexistente que lo llevó al quirófano para una cirugía en la mano derecha poco después del evento.

Este tropiezo se sumó a un 2024 turbulento, donde, a pesar de vencer a Devin Haney, la victoria se anuló y pasó a ser “No Contest” debido a un positivo por ostarine y un exceso de peso en la báscula, lo que le costó una suspensión de un año.