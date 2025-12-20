Terence Crawford y su sorpresivo retiro: ¿es real o se trata de una maniobra política?

El estadounidense Terrence Crawford, el campeón más rutilante del boxeo durante 2025, dejó perplejos a todos los partícipes de esta industria deportiva con una noticia estruendosa: su retiro del ring.

Su despedida de este oficio no sólo abortó la propuesta más atractiva para el año venidero: su desquité con el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, a quién venció por puntos en septiembre último en Riad, sino también implicó un sinfín de denuncias a los organismos actuales y al sistema de repartos vigentes en esta actividad. Y la suma de todo esto se convirtió en una nueva bomba de tiempo.

Crawford, de 38 años y una carrera invicta de 42 triunfos, con 31 KO, ganador de cinco coronas mundiales en pesos diferentes (liviano, welter jr, welter, mediano jr –interino- y supermediano) unificadas por los cuatro organismos (CMB, AMB, FIB y OMB) en la mayoría de los casos, reaccionó vehementemente ante la destitución de su corona por parte del CMB, que adujo incumplimientos en el pago de las tasas arancelarias por competencias oficiales. La cifra reclamada oscilaba los 300.000 dólares.

En su última pelea, Terence Crawford venció claramente al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez David Becker - FR170737 AP

¿Sentimiento real o conveniencia política?

Hay en los últimos tiempos una tremenda batalla de intereses políticos sostenida en los últimos meses por aquellos que buscan la conformación de un nuevo y único organismo con sede en Estados Unidos y dirigido por los dos hombres mas fuertes del negocio pugilístico, el jeque árabe Turki Alalshik y el estadounidense Dana White, propietario de la UFC. Asociados en Zuffa Boxing, proponen ante el Congreso de Estados Unidos la revisión de la ley antimonopólica Muhammad Alí para poder consagrar a The Ring –nombre de la decana revista pugilística fundada en 1922- como único ente rector. The Ring en la actualidad es un anexo comercial de los capitales de Turki y White, lo que garantizaría una impunidad absoluta en la decisiones y manejos de este deporte, más allá de todas las falencias expuestas por el CMB y AMB, los entes mas importantes, en el presente pugilístico.

¿Qué tiene que ver Crawford con todo esto? Se expresó a favor de The Ring abiertamente. Acusó públicamente a Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de cobros abusivos a los boxeadores para pelear por su cinturón e invitó a sus colegas a tomar el rumbo The Ring, que libera de impuestos a los atletas. Destacó los valores de Turki como empresario, al mismo tiempo que el notable Mike Tyson corroboraba todo esto en modo llamativo.

Dana White, segundo desde la izquierda y presidente de la UFC, estrecha la mano de Turki Alalshik, tras sellar el acuerdo para organizar conjuntamente reuniones boxísticas @turkialalshik

Nadie podría asegurar si su posición es genuina, auténtica o ventajosa. El forcejeo conceptual sobre este tema va mas allá de la filosofía y las necesidades pugilísticas. Todo se mide, hoy y aquí, por beneficios y no por sentimientos. Y Crawford no es la excepción.

De orígenes bravos, Crawford, sobrevivió a un disparo en la cabeza tras una mesa de juegos de azar (dados) en Omaha en 2015 y el mismísimo promotor Bob Arum, orientador de gran parte de su carrera, lo excluyó de su compañía por su peculiar personalidad en 2022, aunque los permanentes litigios religiosos y raciales aceleraron tal epílogo.

El posteo con el que anunció su retiro

Este retiro que Crawford anticipó sobre el cuadrilátero tras batir a Canelo sorprende. Y nos cuesta entenderlo, creerlo y aceptarlo. Quizá sea el punto final para alguien que se hartó de este mundillo luego de transitarlo por 17 años. Compitiendo fue especulador, algo frío, y ejecutante de sus golpes en el instante oportuno.

Acaba de ingresar en el salón de los inolvidables con un adiós misterioso en el mejor momento de su vida.

Poco importa ya saber quién es el N°1. ¿Crawford o Naoya Inoue? Incumbe ahora deducir esta noticia: ¿es real o se trata de una maniobra política?