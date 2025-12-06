La condición que puso Terence Crawford para aceptarle la revancha a Canelo Álvarez en 2026

Tras la victoria de Terence Crawford sobre Saúl “Canelo” Álvarez en septiembre de 2025 por decisión unánime, los rumores sobre una posible revancha no tardaron en surgir. Incluso, desde México aseguran que el excampeón tapatío ya inició conversaciones con el estadounidense para concretar una segunda pelea. Sin embargo, el equipo de Crawford adelantó que hay una condición imprescindible para que esta se lleve a cabo.

Cuál es la condición de Terence Crawford para una revancha con Canelo Álvarez

En entrevista con Millcityboxing, Bernie Davis, entrenador y amigo de Terence Crawford, reveló que el campeón unificado de los pesos medianos solo aceptará una revancha contra Canelo Álvarez si recibe un pago mínimo de 100 millones de dólares.

Crawford escaló hasta lo más alto del Top 10 tras derrotar a Canelo (WBC)

“A Terence no le queda nada por hacer. Les digo esto: si no le dan 100 millones de dólares, si no lo escuchan, no se dará. Esas son las palabras de Crawford”, afirmó Davis.

El programa Los Protagonistas, de TV Azteca, informó recientemente que, tras una reunión con Canelo, el mexicano expresó que una de sus prioridades para 2026 es lograr la revancha ante Crawford.

Según el medio, ambas partes ya se encuentran en negociaciones. En dicha reunión, Canelo habría insistido en que quiere enfrentarlo “a como dé lugar”, con el objetivo de recuperar los títulos supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB) que perdió en su combate en Las Vegas.

Canelo queda fuera del Top 10 de mejores boxeadores del mundo

La derrota frente a Crawford dejó a Canelo Álvarez fuera del Top 10 libra por libra de The Ring, rompiendo una racha que mantenía desde 2013 (sin contar su suspensión por clembuterol en 2018).

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker) David Becker - FR170737 AP

El mexicano entró al listado del medio especializado en 2010, y en 2013, logró colarse entre los 10 mejores del planeta, al vencer a Austin Trout. Desde ese año, Canelo se mantuvo entre los mejores del mundo, sin incluir un periodo de suspensión en 2018, cuando dio positivo por clembuterol tras un control antidopaje.

En agosto de 2019 Álvarez fue nombrado como el mejor boxeador del mundo libra por libra, tras su victoria frente a Sergey Kovalev. No obstante, después de perder contra Dmitry Bivol en mayo de 2022, el azteca cayó de la cima del Top 10.

Por otro lado, Crawford escaló hasta lo más alto del Top 10 tras derrotar a Canelo.

CMB retira un título que Crawford le ganó a Canelo

Apenas tres meses después de convertirse en campeón indiscutido de peso supermediano, Terence Crawford perdió el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), reportó Sports Illustrated.

Canelo Álvarez perdió por decisión unánime en contra de Terence Crawford (Instagram/@canelo) (Instagram/@canelo)

La razón fue puramente administrativa: el organismo lo despojó del título por no pagar las tarifas de sanción obligatorias correspondientes a sus últimos dos combates de campeonato—su debut en peso welter en 2024 ante Israil Madrimov (AMB) y su pelea contra Canelo en 2025.

Estas tarifas son un porcentaje que todo boxeador, especialmente los campeones, debe entregar a los organismos para que sus peleas sean reconocidas oficialmente como disputas de campeonato.