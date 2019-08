Tyson en la entrevista con Herculez donde cuenta como pasaba los antidopings Crédito: @Ahoraonuncaespn

8 de agosto de 2019 • 11:31

Con la historia fresca del caso del base estadounidense DJ Cooper, suspendido por dos años por intentar burlar un control antidoping con la orina de su novia, el exboxeador Mike Tyson dio un paso más y confesó cómo evitaba no dar positivo: usaba la orina de sus hijos. El excampeón mundial de los pesados contó en detalle cómo realizaba esta práctica, a pesar de la vigilancia de médicos y especialistas.

"Usaba el 'whizzinator', el pene falso, a la mayoría de hombres, aunque seas gay, se sienten incómodos cuando les muestras el pene, así que les mostraba el pene y ellos (no me veían), me lo sacaba con la mano y me decían que lo hiciera yo solo", afirmó, en una extensa entrevista en ESPN. "Yo solía usar orina de mi esposa, ella me decía que iba a salir embarazado cuando salieran los resultados, entonces mejor usaba la orina de mi hijos", añadió.

Cooper, el caso que inició las confesiones

Ante un análisis de orina, el basquetbolista DJ Cooper decidió reemplazar su muestra con la de su mujer. El engaño salió a la luz por la presencia de la hormona gHC, producida por la placenta durante el embarazo, que dejó en evidencia la fallida estrategia del jugador.

DJ fue jugador e la Universidad de Ohio y no fue seleccionado en el Draft de 2013. Sin éxito en su país, decidió mudarse al Viejo Continente para jugar en las ligas de Grecia y Francia. Cooper se desvinculó del Mónaco a fines de 2018 por "razones familiares", aunque intentó unirse sin éxito al seleccionado de Bosnia como jugador naturalizado.

De acuerdo a Eurohoops.net, cuando Cooper entregó su frasco de orina, el resultado devolvió que no había consumido sustancias prohibidas pero demostró que estaba embarazado. Ante el inexplicable fenómeno, quedó en evidencia que Cooper había cometido fraude al utilizar una muestra de su novia.