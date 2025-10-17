Mike Tyson confiesa lo que aprendió de su derrota contra Jake Paul y que usará para enfrentar a Floyd Mayweather

Después de su derrota frente al youtuber Jake Paul, Mike Tyson comenzó a reflexionar sobre ese capítulo de su vida y de su carrera profesional, previo a la gran pelea que tendrá en la primavera de 2026 frente a otra leyenda del boxeo, Floyd Mayweather.

Qué aprendió Mike Tyson de su derrota contra Jake Paul

Tyson indicó a People que no podía creer que “Money” Mayweather aceptara una pelea contra él después de perder con el youtuber de 28 años tras ocho rounds en noviembre de 2024. “Él lo firmó, así que ya lo creo”, dijo el exmonarca de los pesos pesados.

Jake Paul lands a left to Mike Tyson during their heavyweight boxing match, Friday, Nov. 15, 2024, in Arlington, Texas. (AP Photo/Julio Cortez)� Julio Cortez� - AP�

Asimismo, detalló que abordará algunas de las reflexiones que ha tenido a raíz de aquella derrota y su visión, sobre todo eso en su próximo espectáculo unipersonal titulado “El regreso de Mike”, que iniciará en noviembre de 2025.

“Va a ser muy interesante. No puedo creer que, desde la última vez que hice esto, peleé. ¿Qué? Dos o tres veces, pero lo haré mejor la próxima vez”, comentó al medio. Entre las principales cosas que aprendió Tyson tras la derrota contra Jake Paul, fue que le faltó enfoque mental.

Agregó que, en el futuro, simplemente tratará de disfrutar el momento de la pelea, ya que “ese momento va a terminar, por eso simplemente disfrútalo, no dura para siempre”, aseguró el boxeador estadounidense.

No obstante, Mike recalcó que de esa pelea no recuerda mucho de lo acontecido, porque se quedó “un poco en blanco”, detalló en una entrevista a Fox Sports. “Recuerdo que volví del primer asalto y Jake hacía algo, y eso es lo último que recuerdo”. Agregó que, al día siguiente, le preguntó a su esposa por qué había hecho eso (la pelea).

Mike Tyson y su pelea contra Mayweather

Tyson indicó que ya comenzó con su preparación para su próxima pelea con Floyd Mayweather Jr., que está prevista para realizarse en la primavera del siguiente año, ya que tiene “ganas y es algo maravilloso que va a pasar”.

Mike Tyson y Floyd Mayweather pelearán en 2026 (Instagram @floydmayweather/@miketyson)

Anteriormente, Mike señaló que esta pelea con “Money” es algo que ni él ni el mundo esperaban que se hiciera realidad, después de agregar que el boxeo entró en una nueva era de lo impredecible, y que, precisamente, este combate era algo impensable.

La pelea de exhibición entre las dos leyendas del ring se llevará a cabo a inicios de 2026, durante la primavera, y estará organizada por CSI Sports/Fight Sports, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha exacta del combate, de acuerdo con DAZN.

El organismo regulador de Estados Unidos ya había fijado normas claras para este tipo de peleas, en las que se obliga a que sea clasificada como una pelea de exhibición en caso de existir diferencias extremas de peso y edad, en donde se utilizan guantes más acolchados y asaltos más cortos.

Actualmente, Mike Tyson cuenta con 59 años, mientras que “Money” tiene 49, una diferencia de 10 años, mientras que en peso, el exmonarca de los pesos pesados pesaba arriba de los 100 kilogramos cuando enfrentó a Jake Paul, y Mayweather se ha mantenido en su categoría, peso welter, donde el límite es de 66,7 kilos.

La próxima pelea de Jake Paul

Jake Paul y Gervonta Davis ya están listos para su próxima pelea, que en un inicio se planeaba realizar en Atlanta, pero por diversas controversias, el combate se tuvo que trasladar hasta Miami, donde finalmente se realizará el 14 de noviembre en el Kaseya Center.

Gervonta Davis se mantiene invicto en su récord (Instagram/@tank.davis.1) (Instagram/@tank.davis.1)

La pelea será transmitida de nueva cuenta por Netflix, como el duelo que tuvo el youtuber contra Mike Tyson, y tampoco se aplicará el famoso Pago por Evento, por lo que cualquier suscriptor podrá verla.