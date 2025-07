Mike Tyson se arrepiente de su pelea con Jake Paul: afirmó que no estaba plenamente consciente cuando aceptó

La polémica sobre la pelea que sostuvo Mike Tyson contra Jake Paul, vuelve a dar un giro en la historia. Desde el inicio estuvo llena de incógnitas, en especial porque fue una sorpresa que el excampeón de peso pesado regresara a los encordados después de casi dos décadas de su retiro. Ahora, es el propio Tyson quien asegura que cuando le ofrecieron el trato no estaba plenamente consciente, y ahora se arrepiente de haber aceptado.

Mike Tyson se arrepiente y asegura que habría rechazado la pelea contra Jake Paul

Pese a la falta de actividad y la diferencia de edad entre los contrincantes, Tyson tiene 58 años y Paul tenía 27 al momento de la pelea, la batalla generó gran expectativa mundial y fue una de las más exitosas a nivel económico en la historia del deporte.

El resultado generó un nuevo debate, ya que se ponía en duda la condición física de Tyson, quien llevaba 20 años fuera de la escena pugilística vs. la de Jake Paul, que pese a no ser un profesional, cuenta con un físico que podría haber lastimado al excampeón. Después de la lucha, Mike declaró que de haber estado en sus cinco sentidos, hubiera rechazado la oferta.

Durante una entrevista con Fox News, la leyenda del boxeo declaró que estaba bajo los efectos del cannabis cuando aceptó la oferta de pelear contra Jake Paul en un combate pactado a ocho rounds.

Cuando el periodista de la cadena, Jackson Thompson, le preguntó a Mike Tyson si estaba bajo los efectos nocivos de alguna sustancia cuando aceptó batirse contra el influencer, el pugilista estadounidense respondió tajante con un “absolutamente”.

Asimismo, Tyson añadió que no hubiese aceptado el combate contra Paul de haberse encontrado sobrio en ese momento. “No lo creo. No, no lo hubiera hecho”, aseguró. Incluso, señaló en la entrevista que el cannabis interfirió en su capacidad de tomar decisiones racionales.

“Sin cannabis me involucro demasiado con mis sentimientos. Sin cannabis soy muy objetivo”, agregó el exmonarca de peso pesado. No obstante, comentó que no se arrepiente del todo, ya que subirse de nuevo al ring le permitió recordar la adrenalina de una pelea, y esa es una sensación que, dijo, siempre atesorará.

La pelea entre Jake Paul y Mike Tyson alcanzó cifras récord de audiencia y ganancias millonarias, lo que le permitió al excampeón llevarse una bolsa de cerca de 20 millones de dólares por participar en el evento.

Jake Paul invierte sus ganancias de la pelea contra Tyson

El youtuber obtuvo ganancias por 40 millones de dólares por su pelea contra el excampeón mundial, las cuales utilizó para comprar un rancho de más de 5 mil hectáreas en la ciudad de Bainbridge, Georgia.

Mike Tayson ofreció una entrevista en la que revela detalles de cómo fue el acuerdo de la pelea contra Jake Paul. (Photo: Archivo / Sebastian Gollnow/dpa) Sebastian Gollnow - dpa

El rancho Southlands cuenta con una propiedad principal de 454 m² con ocho cuartos, cinco baños completos y un medio baño adicional. El lugar está ubicado en el “quail belt” del estado conocido por ser una de las principales regiones para la caza deportiva de diferentes especies salvajes como codorniz silvestre y ciervo de cola blanca.

Jake Paul suma otra victoria ante boxeadores profesionales

En junio de 2025, Jake Paul se enfrentó contra el hijo de la “Leyenda”, el mexicano Julio César Chávez Jr., en el Honda Center Stadium de Anaheim, en California, con un formato muy similar al de su pelea contra Mike Tyson y casi bajo el mismo escenario boxístico.

El youtuber venció sin problemas a un guerrero azteca cansado, fuera de forma y a punto del retiro, después de perder sus últimos combates y de intentar ganar una de sus batallas más duras, contra las adicciones y la depresión.

Jake Paul se enfrentó a Julio César Chávez Jr. en su último encuentro y del que salió con la victoria (Foto: Archivo/ Patrick T. Fallon / AFP) PATRICK T. FALLON - AFP

“Hice bien mi trabajo contra una figura; fue una tarea fácil y voy a decidir con quién peleo próximamente”, dijo Paul al terminar la pelea y ser abucheado por lo más de 10 mil asistentes del estadio, con lo que sumó 12 victorias en su historial, siete por la vía del nocaut y una derrota.