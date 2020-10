Matthysse Junior y su entrenador fueron detectados en las últimas horas con Covid, lo que obliga a postergar su debut profesional

El advenimiento al profesionalismo de Walter Ezequiel Matthysse Jr. deberá esperar. La joven promesa chubutense, que este sábado iba a realizar su primera pelea en el campo rentado, dio positivo en un examen de Covid y no podrá combatir con el brasileño Fernando Messia, en una reunión en el Coliseun Boxing Cente de San Pablo, Brasil.

En las últimas horas, Matthysse Junior y su tío y entrenador, Mario Narvaes, fueron sometidos en Trelew a los hisopados correspondientes que contempla el protocolo y por la tarde se les anunció que ambos fueron detectados con Covid, por lo que el chubutense debió ser dado de baja.

La empresa promotora del evento, Sampson Boxing (que regentea el uruguayo Sampson Lewkowicz), informó a través de un comunicado que el combate pasó el día 27 de noviembre en el mismo escenario de la ciudad de San Pablo.

"Estamos bien, asintomáticos, sin dolor. Cuando me dieron el resultado, se me vino el mundo abajo, porque hace más de cuatro meses que estoy preparándome para esta pelea, estaba con muchas ilusiones. Dentro de lo malo, me aseguraron que si todo va bien dentro de un mes ya puedo pelear. Ahora me tengo que cuidar y volver a entrenarme dentro de dos semanas", le dijo Matthysse Jr. a LA NACION.

Matthysse Jr iba a debutar como profesional ante el invicto local Fernando Henrique Messias (2-0, 1 KO), pero ahora deberá someeterse a una cuarentena obligatoria de dos semanas y, si se recupera en condiciones ideales, podrá pelear en la función del 27 de noviembre.

Considerado como la nueva joya del pugilismo argentino, Walter Ezequiel Matthysse es el hijo de Walter, ex campeón argentino, y el sobrino de Lucas y Soledad, ex monarcas mundiales. A los 22 años, busca darle continuidad a un legado que comenzó su abuelo Mario a finales de los años 70.

Su balance como boxeador amateur es de 59 peleas ganadas, además de tres derrotas y un empate, con vivencias y experiencias inéditas en Estados Unidos, donde fue entrenado por el reconocido técnico Robert García y ganó las dos peleas que hizo. En 2019 obtuvo el campeonato mundial amateur organizado por el Consejo Mundial de Boxeo en la categoría hasta 75 kilos, al ganarle en la final al norteamericano Jerry Bradford, y logró dos veces medalla de oro en los Sudamericanos amateur del WBC.

