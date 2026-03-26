Brasil vs. Francia: la esperanza mundialista de Endrick se cruza con la selección del país donde resurgió su fútbol

Con la mira en el Mundial 2026, Endrick vuelve a estar convocado a la selección de Brasil para el amistoso que este jueves jugará ante Francia, el país donde el joven de 19 años relanzó su carrera al llegar al Olympique de Lyon. Mientras se debate si debería tener lugar en el plantel Neymar, con el gran contraste entre su gran clase y su estado físico, uno de los mayores proyectos de la Canarinha sueña con reconquistar a Carlo Ancelotti. Y está listo para jugar en el duelo a concretarse en el Gillette Stadium de Massachusetts, en los Estados Unidos.

Condenado al ostracismo entre las estrellas de Real Madrid, su renacimiento futbolístico llegó como compañero de Nicolás Tagliafico en uno de los clubes franceses que anima la Ligue 1 y avanzó hasta los octavos de final en la Europa League. Eso lo puso nuevamente en la órbita del exentrenador del equipo merengue y actual DT de la selección brasileña. Fue él, de hecho, quien lo llamó por primera vez en su ciclo al frente de los pentacampeones mundiales.

Endrick recuperó la felicidad y el buen juego en el Olympique de Lyon, donde marcó seis goles y dio cinco asistencias en 14 partidos JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN - AFP

Endrick está de vuelta con la Canarinha tras demostrar en Lyon destellos de sus tiempos como uno de los diamantes más brillantes de la cantera del Palmeiras, donde jugó hasta cumplir los 18. Luego, sí, tuvo la posibilidad de emigrar a Real Madrid, que ya se había asegurado su fichaje siendo menor, pero logró disfrutarlo poco antes de dejarlo ir.

En cambio, su impacto en el fútbol francés fue inmediato: el 11 de enero pasado, en su debut con la camiseta del Lyon, el delantero marcó el gol de la victoria en el 2-1 ante Lille por los 16avos de final de la Copa de Francia. Los aplausos, entonces, fueron unánimes.

¡DEBUT Y GOL DE ENDRICK!



El delantero brasileño convirtió su primer gol con Lyon en su primer partido oficial.



El conjunto de Fonseca gana 2-1 a Lille en la #CopadeFranciaEnDSPORTS. pic.twitter.com/b8uFqiS1i0 — DSPORTS (@DSports) January 11, 2026

Dos semanas después, en su tercer encuentro en el club galo, celebró su primer hat-trick, en el 5-2 como visitante ante Metz, por la liga francesa, donde suma cuatro asistencias en nueve partidos. En medio de la disputa de varias competiciones en simultáneo, este año Endrick acumula seis goles en 14 juegos por todas las competiciones.

El joven no integra el Scratch desde marzo de 2025, cuando la derrota por 4-1 frente a la Argentina le costó el despido a Dorival Júnior, reemplazado por el italiano. Ancelotti, su entrenador al llegar al club merengue, fue quien antes de dejar el club para asumir en la selección de Brasil, le habló. “Me había aconsejado buscar más espacio, más minutos en la cancha”, confesó el muchacho en una entrevista con la agencia AFP tras su cesión al Lyon. “Encontré el club ideal”, aseguró.

Endrick y Carlo Ancelotti, en un partido de la etapa final del ciclo del DT en Real Madrid; ahora se reencuentran en la selección de Brasil, a menos de tres meses para el Mundial 2026 NurPhoto - NurPhoto

Las luces, sin embargo, también trajeron sombras. “Remata, intenta regatear, pero en cuanto al juego real es absolutamente inútil: pierde nueve de cada diez pelotas”, lo había criticado el exseleccionador francés Raymond Domenech en un programa del canal del diario deportivo L’Equipe, en un bajón tras el prometedor comienzo que tuvo. Ancelotti no piensa lo mismo.

El atacante brasileño no marca en la liga francesa desde finales de enero, pero su equipo, con bajas por lesiones y sanciones, más la secuencia de partidos por diversos certámenes, encadena hoy ocho partidos sin ganar, con eliminaciones en la Europa League y la Copa de Francia. Tagliafico, expulsado en los dos últimos partidos que disputó, tiene palabras elogiosas: “Tiene sus altibajos como el equipo en general, pero se adaptó muy bien. Te das cuenta de la calidad que tiene, muchas veces con buenas decisiones... Es joven y puede fallar, eso es normal”.

En sus primeras pruebas del año, Ancelotti le da un voto de confianza. Endrick debutó en Real Madrid en agosto de 2024, en un triunfo por 3-0 sobre Valladolid. Entró en los últimos minutos por la gran estrella de la selección de Francia, Kylian Mbappé, que este jueves será rival, y anotó un gol.

Endrick recuperó la sonrisa en Olympique de Lyon y viajó a Massachusetts ante la convocatoria de Carlo Ancelotti para la selección de Brasil OLIVIER CHASSIGNOLE - AFP

Ingresar en el plantel mundialista se cotiza alto. Endrick no es el único delantero en la fila para llenar uno de los últimos casilleros. Igor Thiago y Rayan fueron convocados por primera vez a la selección de su país y se ilusionan. “Tengo que darlo todo, probar que estoy listo”, dijo Igor Thiago, en declaraciones a la Confederación Brasileña de Fútbol, con el respaldo de su descomunal temporada en la Premier League con Brentford, en el que marcó 19 goles en 31 encuentros y sólo tiene al noruego Erling Haaland (22) por delante entre los goleadores del torneo. Rayan, a su vez, muestra un buen nivel en el Bournemouth, tras llegar al club en enero procedente de Vasco da Gama.

Tanto Endrick como Igor Thiago y Rayan saben que compiten en un sector de la cancha en el que Ancelotti tiene, además de Vinícius Junior y Raphinha, a João Pedro, que transita una sólida campaña en un Chelsea que se desmorona, y a Matheus Cunha, un 9 versátil al que le gusta salir del área y podría perfilarse como titular para la Copa del Mundo, donde la Canarinha se medirá en el grupo C con Marruecos, Haití y Escocia.

¿Cuántos delanteros llevará el entrenador? Es toda una incógnita. La convocatoria definitiva para el Mundial que arranca el 11 de junio será anunciada el 18 de mayo. El tiempo corre y Brasil tiene dos exámenes exigentes para medir a sus figuras en el duelo con Francia de este jueves y el del martes ante Croacia.