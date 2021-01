Brutal accidente en el rally: golpeó contra un terraplén y cayó al precipicio

Grave accidente en el rally, un piloto golpeó contra una colina, volcó y cayó al precipicio Crédito: Captura de Tv

El piloto finlandés Teemu Suninen protagonizó un grave accidente en el Rally Mundial luego de haber perdido el control en el tramo Saint-Disdier - Corps (20,58 km). Un error en un zigzag que tiene el camino hizo que diera de lleno contra un montículo de tierra, volcara y cayera al precipicio.

El hecho, protagonizado por el campeón finlandés, sucedió en el Rally de Montecarlo, cuando iba a alta velocidad, por lo que tuvo que abandonar la competencia. Tanto él como su copiloto, Mikko Markkula, salieron ilesos del accidente.

"Hasta este punto todo iba bien, tenía unas sensaciones bastante buenas con el coche y luego, justo en esta curva, perdí la línea y toqué la banquina, salí y rompí la jaula antivuelco. Es una pena que la temporada comience así", dijo Suninen después del accidente que despertó el enojo de las autoridades del M-Sport.

El titular del equipo, Richar Millener, quien se mostró muy molesto por perder a uno de los corredores, sostuvo: "La intención era llevar dos coches a la meta y ni siquiera lo hemos logrado en una etapa. Después de todo lo que hicimos para llegar aquí, realmente es una gran patada en los dientes".

"Por lo general, no me cuesta resumir la reacción, pero eso no es lo que queríamos. Lo siento mucho por el equipo, para ser honesto trabajamos muy duro durante las últimas cuatro semanas para venir aquí. Pasamos cuatro días probando y así es como nos recompensan. Es bastante decepcionante", aseveró el empresario.

El piloto y su copiloto salieron ilesos, pero decidió abandonar la competencia Crédito: Instagram

A su vez, hizo referencia a lo que habían hablado en la previa con todo el staff. "No le quito que esté haciendo un gran trabajo en la etapa, pero dijimos justo antes de salir de aquí que es un rally largo. Pero esta vez no, es corto", apuntó.

Suninen es campeón del Rally de Finlandia 2014 y del Rally Italia Sardegna 2015 del WRC-3; también ganó el Rally GB de Gales 2015 en el WRC-2. En esta temporada, por la falta de presupuesto en la industria, había decidido competir de forma parcial con el equipo del M-Sport Ford WRT.