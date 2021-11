Buenos Aires Pádel Masters: el dominio argentino dentro del World Padel Tour

El dominio argentino dentro del circuito es casi total. Dentro del Top Ten del ranking, siete son jugadores nacionales, y son diez dentro de los mejores 20 . Entre los primeros 100 clasificados 19 son de nacionalidad argentina, 71 de España, tres jugadores de origen italiano y otros tres brasileño, luego aparece un uruguayo, un chileno y un sueco. ¿Por qué es tan alto el dominio español? ¿Qué tiene el jugador argentino que lo lleva a dominar el Tour? Hay aspectos actitudinales, sí, pero también la competencia interna, el accesos a los torneos y los recursos disponibles.

La final del último torneo del World Tour tendrá dos parejas integradas por tres argentinos y un español. Agustín Tapia y Carlos Daniel Gutiérrez, quienes vencieron en las semifinales a la pareja española número 1, se medirán ante la que integran Martín Di Nenno y Paquito Navarro. La primera es la dupla número 3 del mundo , mientras que la de Di Nenno la número dos . Desde las 16.30 en la cancha central de La Rural, jugarán por ver quién es el nuevo campeón de Buenos Aires.

En los años 90 el pádel explotó dentro del país. Las canchas inundaron las calles y a modo de pasatiempos cada vez más jugadores se sumaron a su práctica. Así la competencia interna comenzó su auge, torneos federales, nacionales comenzaron a tomar mayor cuerpo y los ojos internacionales (principalmente de España) empezaron a posarse en los jugadores locales. Con un circuito internacional, atractivo en posibilidades, pero no del nivel profesional que se vive hoy, la invitación a emigrar fue darle un salto de calidad a la preparación deportiva.

Martín Di Nenno y Paquito Navarro, dos de los finalistas del BA Pádel Masters.

Cada uno de los jugadores profesionales que tiene el World Padel Tour tuvo un camino similar. Los más veteranos, en su mayoría, emigraron pasados los 20 años rumbo a España. En parte por la falta de un circuito internacional bien armado, y en otra porque el hecho de viajar desde la Argentina era más accesible. Además, la actitud y el hambre de gloria de los argentinos es incomparable. Todos los jugadores coinciden y subrayan, las ganas, la necesidad y la potencia argentina no la tienen los otros jugadores. Eso es un plus.

Hoy la competencia interna es muy fuerte, y cada vez son más los jugadores jóvenes que alcanzan un gran nivel de juego y necesitan emigrar para mejorar su performance. Acá la competencia es buena, intensa, pero amateur, el hecho de emigrar brinda un salto de calidad muy necesario.

Martín Di Nenno y Paquito Navarro

Los finalistas del BA Pádel Masters. Crédito: Prensa BA Masters

“Estuve dos años compitiendo en el circuito de mayores y se hacía difícil, sin una ayuda económica grande. No es caro pero es difícil con la moneda que tenemos financiar los viajes”, explica Federico Chingotto, quien a los 18 años partió rumbo a España. Y añade: “Es un cambio muy grande en muchos aspectos, mi juego cambió muchísimo desde que me mudé. Tengo un equipo de trabajo, que cuando llegué no lo tenía, y yo veía que los demás lo tenían y me fui acomodando y lo fui formando. Hoy me doy cuenta que es clave, todo es muy necesario. El deporte va creciendo mucho y se necesita de cada detalle para poder estar a la altura.”

Además, el World Padel Tour se renovó, mejoró sus premios, aumentó la cantidad de torneos y se profesionalizó, aún más. Amplió sus horizontes -se extendió a nuevos países-, invirtió en televisión, streaming y espectáculo. El último Mundial tuvo una de las mejores organizaciones y show según describen los protagonistas.

Sin embargo, para los deportistas argentinos emigrar es una necesidad. La distancia en los viajes y la inversión no es viable desde el país. Por eso, las nuevas generaciones -con proyección internacional- eligen y deciden volar. Empezar a vivir del deporte y dedicarse ciento por ciento al pádel.

“Justo la decisión la tuve que tomar acá, en el Buenos Aires Másters en 2017. Jugué este torneo por Wild Card e hicimos un partidazo y me empezaron a llamar jugadores consagrados desde España para que juegue con ellos. Uno de ellos fue Marcelo Jardim, un jugadorazo, que tuvo resultados muy buenos, y me tentó. Va… no tenía mucho que pensar. Ese año había estado yendo y viniendo a España, pero no sabía si estaba preparado para irme. Pero me llamó él, y me dije ‘tengo que ir, esta oportunidad no la puedo dejar ir’ y por suerte no me arrepiento”, relata Agustín Tapia, quien con 18 años comenzó a jugar en las ligas mayores.

Los finalistas del BA Pádel Masters. Crédito: Prensa BA Masters

El segundo deporte más jugado después del fútbol es el pádel, que a su vez es el segundo que más crece en el mundo. Así expresó Lisandro Borges en la conferencia de prensa que dio inicio al Buenos Aires Pádel Masters.

“Dejé la Argentina muy chico, me costó pero valió la pena. Me moldeó. En este momento el circuito está imparable, cosa que siempre me costó creerlo. Durante toda mi carrera escuché decir ‘voy a invertir, voy a hacer que el pádel crezca’ y eso nunca sucedió. Y hoy, no se puede detener. Entró en muchos países nuevos, y con tanta fuerza, que el fenómeno es justamente eso, imparable. Es verdad que cambió y hubiera estado bueno, que el nivel de premios y patrocinios que hay hoy, hubieran existido 15 años atrás”, añade al respecto Sebastián Nerone, jugador de 45 años que se retiró esta semana.

“Veo que para mí va a ser el mejor año del circuito por el nivel de las parejas que se han armado. Es impresionante la velocidad a la que se está jugando. Hoy ya es la segunda plaza de más ventas de productos de pádel del mundo en Suecia. Hoy ya superó a Argentina en cantidad de canchas, donde hay 2700 canchas censadas. Pero hay otros países donde han tenido un gran crecimiento: en Chile se vendieron 500 canchas, en Paraguay 350, en México 600, en Italia otras 800. Los números del crecimiento mundial son impresionantes”, graficó en una entrevista que dio a Olé en junio, Borges, quien es el CEO del torneo en Buenos Aires.