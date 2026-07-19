Cancelaciones, corridas y amuleto: así fue la odisea de Jimena Barón para llegar a ver la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026, que enfrenta a Argentina contra España este domingo 19 de julio en Nueva York, se convirtió en un evento de alta demanda logística para miles de aficionados, lo que incluyó a diversas figuras del espectáculo local. Entre quienes vivieron horas de tensión se encuentra la actriz Jimena Barón, cuya presencia en el partido decisivo estuvo en riesgo debido a un imprevisto con su itinerario de viaje. La artista, que se encontraba acompañada por su pareja, Matías Palleiro, y su hijo menor, Arturo, relató a través de su perfil de Instagram el difícil panorama que enfrentó apenas horas antes del encuentro definitorio.

Jimena Barón asistió a muchos partidos con su pareja y su hijo Redes

“Nos cancelaron el vuelo y no llegamos en auto ni queriendo. Además de la angustia de llegar a no poder estar en el último partido, soy muy cabulera. Por favor, si se les ocurre algo, escríbanme”, compartió la cantante en sus redes sociales, con lo que apeló a la ayuda de su comunidad virtual ante la urgencia del caso. La situación generó una atmósfera de nerviosismo compartido, dado que la propia artista admitió que el proceso de traslado se había vuelto una verdadera complicación logística imposible de resolver por medios convencionales.

A pesar de la frustración inicial en el aeropuerto, Barón mantuvo una postura de resiliencia frente a sus seguidores. “Es el Mundial del culo en la mano. Este final tiene sentido. Todo va a salir bien, tengo fe”, aseguró en una de sus publicaciones desde la terminal aérea, mientras intentaba gestionar una alternativa para llegar a tiempo al estadio. La escena incluía a su pareja, Matías Palleiro, quien buscaba activamente una solución, y a su hijo mientras descansaba en el lugar. En un registro audiovisual, la artista llegó a comentar con humor y devoción: “Arturo duerme con Jesús. Matías desgasta el piso. Dale Jesucito, dale”, con lo que hizo referencia al amuleto de cábala que la acompañó durante toda la odisea.

Jimena Barón demostró su desesperación en sus historias Capturas Instagram (@jmena)

La incertidumbre se mantuvo hasta el último instante, pero los hechos terminaron por favorecer a la familia. Tal como consta en sus recientes historias, la artista logró concretar su llegada al estadio prácticamente cuando el encuentro estaba por comenzar. La propia Barón documentó el tramo final de su travesía mediante un video en sus historias de Instagram, en el cual se la observó mientras corría velozmente hacia el sector de ingresos para no perderse el puntapié inicial.

Jimena Barón llegó a la cancha en el último momento

Finalmente, su travesía concluyó en las tribunas del estadio, donde la cantante compartió una pieza audiovisual donde se escucha “Dai Dai” de Shakira y Burna Boy, con el despliegue de las banderas de Argentina y España en el centro del campo de juego. Como gesto final de su travesía, mostró ante la cámara su particular amuleto de cábala: un pequeño Jesús acompañado de un rosario, el cual se convirtió en el símbolo de su travesía personal por Nueva York durante la definición del Mundial 2026.

Jimena confirmó su llegada al estadio con su amuleto

En la previa, Valentina Cervantes mostró su propia cábala y es similar a la de Jimena Barón, ya que también incluye un rosario que está presente en los estadios de los partidos de Argentina en el Mundial 2026.