Camiseta, rosario y “amén”: Valentina Cervantes mostró su cábala para el partido Argentina vs. España

En la antesala de la gran final del Mundial 2026 que enfrenta a la selección argentina contra España, las historias de los familiares de los futbolistas cobraron un protagonismo inesperado. Valentina Cervantes, pareja del mediocampista Enzo Fernández, se consolidó como una de las figuras más observadas en las tribunas, no solo por su apoyo constante al jugador de Chelsea, sino por las particulares cábalas que implementó durante el certamen. En las últimas horas, la influencer utilizó sus redes sociales para exhibir el ritual que la acompaña en cada encuentro decisivo.

Según se observó en sus redes sociales, Cervantes compartió una fotografía que sintetiza el nerviosismo y la esperanza compartida por millones de argentinos. En la imagen, se observa la camiseta titular de la selección argentina utilizada por Enzo Fernández, sobre la cual posa la mano de Valentina mientras sostiene con firmeza un rosario. Este objeto religioso se convirtió en el eje de su cábala personal. Un detalle que no pasó inadvertido para sus seguidores es el tatuaje con la palabra “Amén” que luce en su muñeca izquierda, el cual aparece en primer plano junto a los símbolos de su fe. Esta publicación refuerza la narrativa de una mujer que vive el torneo con una intensidad que trasciende lo futbolístico.

Valentina Cervantes mostró su cábala antes de cada partido en la previa a la final contra España Captura Instagram (@valucervantes)

La relevancia de este ritual se hizo evidente durante la semifinal contra Inglaterra, un partido que mantuvo a Cervantes en un estado de profunda tensión. En aquel momento, la joven confesó su imposibilidad de observar el juego desde el campo de juego. “No quiero entrar a la cancha, lo miro acá por cábala. Hasta que termine el partido me quedo acá. No lo puedo ver porque me hace muy mal”, afirmó frente a las cámaras de América TV mientras sostenía el mencionado rosario. Su decisión de permanecer en un sector interno del estadio, alejada del césped y acompañada por su hija, se convirtió en una postal que muchos hinchas identificaron como propia frente al sufrimiento compartido.

Valentina Cervantes se mostró auténtica por los nervios ante Inglaterra

La jornada del triunfo contra Inglaterra, que garantizó el pase de la Scaloneta al duelo por el título, fue registrada minuciosamente por Cervantes en sus plataformas digitales. Tras el pitazo final, la modelo publicó una imagen donde se la veía visiblemente conmovida, con los ojos llenos de lágrimas, bajo la leyenda “Gracias Dios”, un mensaje que reflejó el alivio tras la agónica victoria. Al igual que los jugadores dentro del campo, el entorno familiar atraviesa cada instancia del campeonato con una carga emocional extrema, donde apelan a la fe y los ritos personales como un mecanismo de contención ante la incertidumbre.

La repercusión de estas imágenes en el ecosistema digital fue inmediata, ya que la comunidad virtual no solo celebra el rendimiento futbolístico de Fernández, sino que también empatiza con la vulnerabilidad de Cervantes. En medio de la preparación para la final contra el seleccionado español, la imagen del rosario sobre la camiseta funciona como un símbolo unificador para la afición argentina, que busca cualquier señal o cábala que refuerce la ilusión del equipo dirigido por Lionel Scaloni en su búsqueda por el bicampeonato mundial.

Valentina Cervantes tiene en claro que la religión es su “cábala” para este Mundial 2026 Instagram (@valucervantes)

La transparencia con la que la influencer comparte estos momentos de introspección personal permite vislumbrar el costado más íntimo y humano de una selección que, desde Qatar 2022 hasta Estados Unidos 2026, construyó un vínculo inquebrantable entre los deportistas, sus familias y el fervor popular de todo un país que se prepara para una nueva definición histórica este domingo.