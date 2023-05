A qué hora se juegan los octavos de final del Mundial Sub 20

escuchar

Luego de la primera etapa del Mundial Sub 20 en la que se disputaron 36 partidos en nueve jornadas con dos turnos cada una, este martes arrancan los octavos de final. La primera instancia de eliminación directa consta de ocho juegos que también tienen lugar en dos franjas horarias del día, pero con una modificación con respecto a la anterior.

En la fase de grupos los duelos en las cuatro sedes -Malvinas Argentinas de Mendoza, San Juan del Bicentenario, Único Diego Armando Maradona de La Plata y Madre de Ciudades de Santiago del Estero- se programaron a las 15 y 18. Sin embargo, en la llave de 16 seleccionados los cotejos previstos para el primer turno del martes, miércoles y jueves inician a las 14.30. El adelantamiento de 30 minutos radica en la posibilidad de que, por ser juegos definitorios, se extiendan al tiempo suplementario -120 minutos- y, luego, a penales.

En ese contexto, en los duelos de Estados Unidos vs. Nueva Zelanda, Colombia vs. Eslovaquia, Brasil vs. Túnez y Gambia vs. Uruguay la pelota empezará a rodar un rato antes. Los partidos de la segunda tanda de cada jornada, en tanto, se mantuvieron a las 18. A esa hora empezarán Uzbekistán vs. Israel, Argentina vs. Nigeria, Inglaterra vs. Italia y Ecuador vs. Corea del Sur.

Calendario de los octavos de final

Martes 30 de mayo

14.30: Estados Unidos vs. Nueva Zelanda - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (DSports y TyC Sports).

18: Uzbekistán vs. Israel - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (DSports).

Miércoles 31 de mayo

14.30: Colombia vs. Eslovaquia - Estadio San Juan del Bicentenario (DSports).

14.30: Brasil vs. Túnez - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (DSports y TyC Sports).

18: Argentina vs. Nigeria - Estadio San Juan del Bicentenario (DSports, TyC Sports y TV Pública).

18: Inglaterra vs. Italia - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (DSports).

Jueves 1 de junio

14.30: Gambia vs. Uruguay - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (DSports).

18: Ecuador vs. Corea del Sur - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (DSports y TyC Sports).

Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 20, tras la primera etapa FIFA

En cuartos de final se mantendrán los mismos horarios porque los cotejos, programados para el próximo fin de semana 3 y 4 de junio, serán a las 14.30 y 18 en San Juan y Santiago del Estero. Tampoco habrá modificaciones para las semifinales del 8 de junio en La Plata. El 11 , último día de actividad de la Copa del Mundo, el duelo por el tercer lugar será en el primer turno y la definición, en el segundo y último.

Cuartos de final

Ganador partido 37 vs. Ganador partido 40 - Sábado 3 de junio a las 14.30 en el estadio San Juan del Bicentenario (46).

Ganador partido 42 vs. Ganador partido 39 - Sábado 3 de junio a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario (47).

Ganador partido 43 vs. Ganador partido 41 - Domingo 4 de junio a las 14.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (48).

Ganador partido 38 vs. Ganador partido 44 - Domingo 4 de junio a las 18 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (45).

Semifinales

Ganador partido 45 vs. Ganador partido 46 - Jueves 8 de junio a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (49).

Ganador partido 47 vs. Ganador partido 48 - Jueves 8 de junio a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (50).

Partido por el tercer puesto

Perdedor partido 49 vs. Perdedor partido 50 - Domingo 11 de junio a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Final

Ganador partido 49 vs. Ganador partido 50 - Domingo 11 de junio a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

