Cuándo empiezan los octavos de final del Mundial Sub 20: días, hora y TV

Tras la primera jornada de descanso en el Mundial Sub 20 este lunes, el martes comenzarán a disputarse los partidos de octavos de final con las 16 selecciones que atravesaron la primera etapa como protagonistas. En total se desarrollarán ocho juegos en tres días y se definirán qué países siguen en carrera por el título del campeonato internacional más importante del planeta para menores de 20 años.

Se programaron dos duelos en cada una de las cuatro sedes de la cita ecuménica. Las primeras llaves se definirán el 30 de mayo en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde Estados Unidos se medirá con Nueva Zelanda y, luego, Uzbekistán ante Israel.

El miércoles habrá cuatro partidos, dos en el Bicentenario de San Juan con la presentación de la Argentina vs. Nigeria luego de Colombia vs. Eslovaquia y otros tantos en La Plata con Brasil vs. Túnez e Inglaterra vs. Italia en el cotejo más esperado de la instancia. Por último, el 1 de junio terminará la primera ronda de eliminación directa con Gambia vs. Uruguay y Ecuador vs. Corea del Sur en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Brasil lideró el grupo D del Mundial Sub 20 y enfrentará en octavos de final a Túnez

Calendario de los octavos de final

Martes 30 de mayo

14.30: Estados Unidos vs. Nueva Zelanda - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (DSports y TyC Sports).

18: Uzbekistán vs. Israel - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (DSports).

Miércoles 31 de mayo

14.30: Colombia vs. Eslovaquia - Estadio San Juan del Bicentenario (DSports).

14.30: Brasil vs. Túnez - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (DSports y TyC Sports).

18: Argentina vs. Nigeria - Estadio San Juan del Bicentenario (DSports, TyC Sports y TV Pública).

18: Inglaterra vs. Italia - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (DSports).

Viernes 2 de junio

14.30: Gambia vs. Uruguay - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (DSports).

18: Ecuador vs. Corea del Sur - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (DSports y TyC Sports).

Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 20, tras la primera etapa FIFA

Entre los combinados que quedaron eliminados en la instancia de grupos sobresale Francia, uno de los candidatos a dar la vuelta olímpica en la previa. Tampoco siguen en competencia Guatemala, Fiji, Japón, Senegal, República Dominicana, Irak y Honduras.

Los vencedores de cada uno de los cruces de octavos de final avanzarán a los cuartos, programados para el fin de semana del 3 y 4 de junio. Luego tendrán lugar las semifinales y, por último, el duelo por el tercer puesto y la final en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

La Argentina, una de las favoritas al título según los pronósticos de las apuestas, es la que más veces se coronó campeón con seis títulos, uno más que Brasil. Portugal tiene dos y otros nueve países dieron la vuelta olímpica una vez, entre ellos Ucrania que es el actual vencedor por la corona que logró en Polonia 2019 pero no compitió en la edición en curso.

