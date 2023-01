Agustín Rossi, a Al-Nassr: los números más destacados del arquero que dejó Boca y jugará con Cristiano Ronaldo

🔎 Agustín Rossi é o goleiro com mais pênaltis defendidos (13!) no MUNDO nos últimos dois anos pelo Boca Juniors.



⚔️ 84 jogos

🚫 56 gols sofridos (!)

📊 79% bolas defendidas (!)

🧤 50% jogos sem sofrer gols (!)

💯 Nota Sofascore 7.13



Pré-contrato assinado com o @Flamengo! 🇦🇷👏 pic.twitter.com/gek1ZqRzjT