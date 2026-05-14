Al Fateh venció por 2-0 a Al Najma, por la Saudí Pro League

El encuentro se disputó el 14 de mayo de 2026 a las 16.55 en el Maydan Tamweel Aloula, con arbitraje de Mohammed Abu Shaqarah. Fue un duelo dominado por el dueño de casa, que logró capitalizar sus oportunidades para sellar una victoria sólida ante sus hinchas.

El desarrollo del encuentro

Ambos equipos saltaron al campo con un sistema táctico de 3-4-2-1, pero fue Al Fateh quien encontró mayor claridad. A los 21 minutos, Matías Vargas marcó el primer gol del partido. Ya en la segunda mitad, a los 55 minutos, Fahad Aqeel Muhammad, Al Khamjan Al Zubaidi amplió la ventaja tras una asistencia de Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani, Al Anazi, sentenciando el 2-0 final.

Disciplina y cambios tácticos

El partido estuvo marcado por la intensidad y las infracciones, derivando en la expulsión de Gonçalo, Rosa Gonçalves Pereira Rodrigues (Al Najma) a los 68 minutos por una falta grave. En cuanto a la gestión de los planteles, Al Fateh realizó múltiples modificaciones para refrescar el equipo, incluyendo la salida por lesión de Matías Vargas a los 73 minutos. Por su parte, la visita intentó ajustar sus piezas tras la temprana lesión de Khalid bin Mohammed, Al Subaie en la primera mitad.

Estadísticas del duelo

El dominio de Al Fateh se vio reflejado en la posesión del balón, alcanzando el 54,1% frente al 45,9% de Al Najma. En cuanto a la ofensiva, el ganador generó mayor peligro con una estadística superior: