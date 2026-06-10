Arabia Saudí empató 0-0 con Senegal, en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 9 de junio de 2026 a las 20.08 en el Toyota Field, con arbitraje de Victor Manuel Rivas. En un duelo intenso que no logró romper la paridad en el marcador, ambos conjuntos firmaron un empate sin goles que dejó un balance equilibrado en el terreno de juego.

Análisis táctico y desarrollo

El partido presentó un choque de esquemas donde Arabia Saudí optó por una formación 4-4-2, mientras que Senegal planteó un 4-2-3-1. El rigor físico fue una constante, derivando en diversas amonestaciones. Por el lado del local, recibieron tarjetas amarillas Mohammed bin Waheeb bin Saeed, Abu Al Shamat, Mohamed bin Ibrahim bin Abdullah, Kanno y Nawaf bin Meshari bin Mohammed, Bu Washl. En la visita, Pathé Ciss fue amonestado, mientras que Nicolas Jackson vio la tarjeta amarilla y, posteriormente, la roja por doble amonestación a los 83 minutos, dejando a su equipo con diez jugadores en el tramo final.

Movimientos estratégicos

Ambos entrenadores buscaron variantes desde el banco para destrabar el encuentro. Arabia Saudí realizó múltiples modificaciones al inicio de la segunda mitad, incluyendo los ingresos de Jehad bin Abdullatif bin Ahmed, Thikri y Mohamed bin Ibrahim bin Abdullah, Kanno. Por su parte, Senegal movió sus piezas con el ingreso de figuras como Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr y el experimentado Kalidou Koulibaly, intentando inclinar la balanza a su favor en los minutos finales, aunque sin éxito de cara al arco rival.

Estadísticas del encuentro

En el balance estadístico, Senegal dominó la tenencia de la pelota con un 60,1% de posesión frente al 39,9% de Arabia Saudí. A pesar de la mayor circulación de los africanos, el equipo local fue agresivo en sus intentos, registrando 8 tiros totales contra 7 de la visita. En cuanto a la eficacia, Senegal logró probar más veces al arco con 5 disparos a puerta, mientras que los locales contabilizaron 3. Los tiros de esquina también favorecieron a la visita, con un registro de 3 contra 1 del dueño de casa.