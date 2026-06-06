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Arabia Saudí venció por 3-0 a Puerto Rico en un amistoso internacional

El conjunto visitante se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen amistoso internacional; los detalles que hay que saber

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El encuentro se disputó el 5 de junio de 2026 a las 20.04 en el Q2 Stadium. Bajo un clima de absoluta superioridad del equipo visitante, Arabia Saudí logró imponerse con un contundente 3-0 ante Puerto Rico.

Dominio saudí en el campo

La apertura del marcador llegó a los 46 minutos, cuando Sultan bin Ahmed bin Mohammed, Mandash marcó el primer gol. Ya en la segunda mitad, a los 50 minutos, Abdullah bin Abdulrahman bin Abdullah, Al Hamddan amplió la ventaja. Finalmente, a los 88 minutos, Salem bin Mohammed bin Shafi, Al Dawsari selló el resultado tras asistencia de Aiman bin Yahya bin Yahya, Salem Ahmed. En cuanto a lo táctico, se pudo apreciar un contraste marcado entre el 4-3-3 propuesto por el local y el 4-4-2 planteado por la visita.

Análisis estadístico

El dominio de Arabia Saudí quedó reflejado en las estadísticas finales del partido. El equipo visitante mantuvo una posesión del 60,5% frente al 39,5% de Puerto Rico. Además, la presión ofensiva fue constante, registrando un total de 18 tiros contra apenas 2 del conjunto local, logrando una efectividad que se tradujo en el 3-0 definitivo.

Datos complementarios

  • Tiros a puerta:Puerto Rico alcanzó 1, mientras que Arabia Saudí sumó 7.
  • Corners: El local ejecutó 2 tiros de esquina, contra 5 del equipo visitante.
  • Cabe destacar la gran cantidad de sustituciones realizadas por ambos entrenadores, especialmente en la segunda parte, buscando probar variantes tácticas de cara al futuro.
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