Argentina venció 3-2 a Egipto, por el Mundial 2026

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Se midieron en un duelo parejo definido por detalles en la jornada Octavos de final del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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En un encuentro vibrante disputado el 7 de julio de 2026 a las 13.00 en el Atlanta Stadium, Argentina logró una trabajada victoria ante Egipto por 3-2. El partido, correspondiente a los Octavos de final, fue dirigido por el árbitro François Letexier. El marcador lo abrió Egipto a los 15 minutos por intermedio de Yasser Ahmed Ibrahim El Hanafi tras asistencia de Marwan Attia Fahim Ghallab. Más tarde, a los 67 minutos, Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf amplió la ventaja para Egipto tras un pase de Haissem Yousry Fouad Hassan. Sin embargo, la reacción de Argentina fue contundente: a los 79 minutos, Cristian Romero marcó el primer gol tras asistencia de Lionel Messi; a los 83 minutos, Lionel Messi igualó el marcador tras asistencia de Gonzalo Montiel; y finalmente, a los 92 minutos, Enzo Fernández selló el 3-2 definitivo tras la asistencia de Lautaro Martínez.
Estrategia y cambios clave
Ambos equipos saltaron al campo con esquemas tácticos definidos: Argentina presentó una formación 4132, mientras que Egipto apostó por un 442. El encuentro se vio marcado por diversas sustituciones que alteraron el ritmo del juego. En Argentina, a los 66 minutos, ingresaron Nico González y Lautaro Martínez en reemplazo de Nicolás Tagliafico y Rodrigo De Paul, buscando mayor profundidad ofensiva. Posteriormente, Gonzalo Montiel saltó al campo a los 73 minutos. Por el lado de Egipto, las lesiones obligaron a realizar cambios tempranos, como el ingreso de Hamdi Fathy Abdelhalim Abdel Fattah y Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan.
Dominio y estadísticas
El desarrollo del juego reflejó una clara superioridad en la generación de peligro por parte de Argentina, que finalizó el encuentro con 19 disparos frente a solo 5 de Egipto. En cuanto a la eficacia, Argentina alcanzó los 7 remates al arco, mientras que el conjunto egipcio solo registró 2. La posesión del balón también favoreció a los argentinos con un 63,7%, frente al 36,3% de la visita, demostrando su insistencia constante para revertir el resultado adverso.
Disciplina táctica y cierre
Sobre el final, la tensión aumentó y se tradujo en una acumulación de tarjetas para Egipto. Mostafa Ahmed Abdelaziz Mohamed Shobeir y Hamdi Fathy Abdelhalim Abdel Fattah fueron amonestados a los 92 y 93 minutos respectivamente por protestas, mientras que Marwan Attia Fahim Ghallab recibió la tarjeta amarilla a los 97 minutos por una falta. Con este triunfo, Argentina avanza a la siguiente instancia del certamen, dejando en el camino a un Egipto que luchó hasta el último minuto, reflejado en la última amonestación del encuentro al minuto 98.
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