Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras los octavos de final

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 llegó a sus instancias decisivas con ocho equipos en carrera por el título en los cuartos de final. Con solo ocho partidos por delante de los 104 en total que tiene el primer certamen de la historia con 48 participantes, varios jugadores pujan por ganar la Bota de Oro, es decir por ser el goleador.

La particularidad es que los futbolistas que más tantos anotaron son estrellas, no tan habitual en la Copa del Mundo. De hecho, el alemán Miroslav Klose ostentó durante 12 años el récord de mayor goleador de la historia sin haber sido una gran figura del fútbol internacional, o al menos no estaba a la altura de los que se destacan en esta cita ecuménica.

Miroslav Klose fue el máximo goleador de la historia de los Mundiales durante 12 años Archivo - AFP

Quien manda ahora es Lionel Messi. El argentino, con su anotación ante Egipto en el histórico triunfo de la albiceleste 3 a 2, llegó a ocho en el certamen y lidera otra vez en soledad. Antes, consiguió sus goles contra Argelia -3-, Austria -2-, Jordania -1- y Cabo Verde -1-.

Detrás suyo están Kylian Mbappé y Erling Haaland. El atacante galo marcó en octavos frente a Paraguay después sus dobletes vs. Senegal, Irak y Suecia mientras que el noruego le hizo por duplicado a Brasil en octavos, a Irak y a Senegal y uno solo a Costa de Marfil.

La diferencia entre ellos tres es que, más allá de que sus respectivos equipos están en cuartos de final, el atacante de Manchester City jugó un partido menos porque no fue utilizado vs. Francia.

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane pelean palmo a palmo por la Bota de Oro del Mundial 2026

Kane está detrás de todos ellos con seis conquistas. El inglés es el gran responsable de que su equipo haya accedido hasta los cuartos porque convirtió un penal frente a México en la victoria 3 a 2. Antes, celebró frente a Croacia y República Democrática del Congo por duplicado y contra Panamá.

El podio lo completan cuatro futbolistas con cuatro festejos cada uno: el senegalés Ismaïla Sarr; el español Mikel Oyarzabal; el brasileño Vinicius Jr.; y el galo Ousmane Dembélé. A excepción de Sarr y de Vinicius Jr. porque Senegal y Brasil, respectivamente, quedaron eliminados, el resto pueden seguir sumando anotaciones porque sus respectivos equipos siguen en carrera por el título.

La Bota de Oro, el premio al goleador de los Mundiales, se entrega oficialmente desde España 1982, pero la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) también reconoce con esa distinción a los futbolistas que más tantos anotaron en los certámenes previos, entre Uruguay 1930 y Argentina 1978. El jugador que más festejos tuvo en una misma Copa del Mundo es el francés Just Fontaine con 13 en Suecia 1958. De sostener su promedio en Estados Unidos-México-Canadá 2026 y siempre que la Argentina avance, Messi rompería esa difícil marca en semifinales.

En Estados Unidos 1994 y Chile 1962 hubo más de un goleador. Sin embargo, actualmente hay un método de desempate para definir al ganador en caso de igualdad en anotaciones. Ante esa situación, el trofeo se decide por cantidad de asistencias y, de persistir el empate, por menor cantidad de minutos jugados.

Kylian Mbappé lleva siete goles en el Mundial 2026 y es la principal amenaza de Lionel Messi BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ganadores de la Bota de Oro en Mundiales