Argentina vs. Países Bajos, en vivo: cómo ver online el partido del Mundial Qatar 2022

La Argentina y Países Bajos se enfrentan este viernes, desde las 16 (hora argentina), en el Estadio Icónico de Lusail, en el compromiso correspondiente a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, TV Pública, DeporTV y DSports, y por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play, Cont.ar y DGO. El ganador se medirá ante el equipo que resulte vencedor del duelo que mantendrán Brasil y Croacia, también este lunes, pero desde las 12, en el Estadio Ciudad de la Educación.

La Argentina se metió entre los ocho mejores tras vencer a Australia por 2 a 1 con goles de Lionel Messi -que convirtió su primer tanto en un partido de eliminación directa de una Copa del Mundo- y Julián Álvarez, que ya lleva dos anotaciones en el certamen. Países Bajos, por su parte, se clasificó a cuartos de final luego de dejar en el camino a Estados Unidos por 3 a 1 con goles de Memphis Depay, Daley Blind y Denzel Dumfries.

Julián Álvarez convirtió uno de los goles de la Argentina en la victoria por 2 a 1 ante Australia Aníbal Greco - La Nación

Cómo ver online Argentina vs. Países Bajos

El partido se disputará este viernes 9 de diciembre a las 16 (hora argentina) y se puede ver en televisión a través de TyC Sports, TV Pública, DeporTV y DSports. Además, también estará disponible por streaming mediante las plataformas TyC Sports Play y Cont.ar. Por su parte, quienes cuentan con Flow, DGO o Telecentro Play, en tanto, tienen la posibilidad de sintonizar algunos de los canales deportivos disponibles directamente a través de ellas.

TyC Sports

DSports

DeporTV

TV Pública

TyC Sports Play

Cont.ar

DGO - TyC Sports o DSports.

Flow - TyC Sports, TV Pública o DeporTV.

Telecentro Play - TyC Sports, TV Pública o DeporTV.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador Lionel Scaloni mostró su descontento por la filtración de información de una molestia física de Rodrigo De Paul: “El entrenamiento del miércoles fue a puertas cerradas, no me interesa que salgan esas informaciones cuando no hay prensa. Es algo que tenemos que aprender y mejorar todo el entorno de la selección”, planteó, molesto, al ser consultado por los medios televisivos con derechos en un breve diálogo posterior en zona mixta.

El mensaje tendría un direccionamiento interno luego de que el miércoles trascendiera que De Paul había realizado una tarea especial por un dolor muscular, acerca del que Scaloni contestó de forma evasiva en la convocatoria oficial de medios celebrada este jueves en el Centro de Prensa de Doha: ”Veremos cómo están todos; tomaremos la decisión en base al último entrenamiento y a cómo queremos plantear el partido. No me atrevería a decir si (un jugador) está o no”, respondió incómodo.

Por otro lado, el futbolista que parece haberse recuperado de una lesión muscular es Ángel Di María, quien sería de la partida ante Países Bajos. ‘Fideo’ tiene un duelo aparte ante el entrenador de Países Bajos, Louis van Gaal, a quien tuvo como DT durante su etapa en Manchester United. Hace algunos meses, el futbolista argentino declaró que el neerlandés fue “el peor entrenador de su carrera”. Ante esto, el propio director técnico se encargó de darle un cierre al asunto en la última conferencia de prensa: “No me gustó que me haya tildado como el peor DT de su carrera. Es uno de los pocos que lo ha dicho y es una lástima. Pero a veces el entrenador debe tomar decisiones que no siempre terminan bien”, manifestó.

Di María junto con Louis Van Gaal en la presentación en Manchester United, en agosto de 2014

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el equipo dirigido por Lionel Scaloni es el favorito para quedarse con los tres puntos, con cuotas cercanas a 2.29. Un triunfo del equipo neerlandés, por su parte, paga cerca de 3.71; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 3.38 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

¿Qué dice el predictivo de LA NACION?

LA NACION presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según dicho estudio, el candidato a llevarse los tres puntos en este compromiso del certamen mundialista es la Argentina, con un 46,61% de posibilidades. Por su parte el combinado europeo tiene un 27,78% de chances según el análisis matemático.

Posibles formaciones

Argentina : Emiliano Martínez ; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Leandro Paredes , Enzo Fernández , Alexis Mac Allister ; Ángel Di María , Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

: Emiliano ; Nahuel Cristian Nicolás Marcos o Nicolás Rodrigo o Leandro , Enzo , Alexis ; Ángel , Julián y Lionel DT: Lionel Países Bajos: Andries Noppert; Jurrien Timber, Virgil Van Dijk, Nathan Ake; Denzel Dumfries, Marten De Roon, Frenkie De Jong, Daley Blind, Davie Klaassen; Cody Gakpo y Memphis Depay. DT: Louis Van Gaal.

