Así está el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 20 2023

escuchar

El Mundial Sub 20 Argentina 2023 ya tiene cuatro seleccionados en los octavos de final con la conclusión este viernes de la primera etapa para los grupos A y B: el local, Uzbekistán, Estados Unidos y Ecuador. Eslovaquia y Nueva Zelanda fueron terceros en sus respectivas zonas y deben esperar que se disputen todos los encuentros para saber si entran o no en la siguiente fase. Guatemala y Fiji perdieron todos los cotejos y quedaron últimos y eliminados.

Los cuatro combinados esperan rival. La albiceleste se medirá contra el tercero del grupo C, D o E y los estadounidenses contra el que ocupe el mismo puesto en el A, C o D. Los uzbekos, por su parte, chocarán contra el escolta del C (Japón, Israel, Senegal o Colombia) mientras que la Tricolor lo hará frente al segundo del F (Gambia, Corea del Sur u Honduras).

La selección argentina goleó a Nueva Zelanda y le dio una mano a Uzbekistán, que pasó a octavos de final con su triunfo contra Guatemala Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

Los octavos de final se desarrollarán entre el martes 30 de mayo y jueves 1° de junio en los estadios Malvinas Argentinas de Mendoza, San Juan del Bicentenario, Único Diego Armando Maradona de La Plata y Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Octavos de final

(1° B) Estados Unidos vs. 3° A, C o D - Martes 30 de mayo a las 14.30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (38).

vs. 3° A, C o D - Martes 30 de mayo a las 14.30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (38). (2° A) Uzbekistán vs. 2° C - Martes 30 de mayo a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (37).

vs. 2° C - Martes 30 de mayo a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (37). 1° C vs. 3° A, B o F - Miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio San Juan del Bicentenario (42).

(1° A) Argentina vs. 3° C, D o E - Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario (41).

vs. 3° C, D o E - Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario (41). 1° D vs. 3° B, E o F - Miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (40).

1° E vs. 2° D - Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (39).

1° F vs. 2° E - Jueves 1 de junio a las 14.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (44).

(2° B) Ecuador vs. 2° F - Jueves 1 de junio a las 18 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (43).

Estados Unidos lideró el grupo B del Mundial Sub 20 y su rival en octavos de final será un tercero Natacha Pisarenko - AP

Los ganadores de cada uno de los cruces de octavos de final avanzarán a los cuartos, programados para el fin de semana del 3 y 4 de junio. Luego tendrán lugar las semifinales y, por último, el duelo por el tercer puesto y la final en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Cuartos de final

Ganador partido 37 vs. Ganador partido 40 - Sábado 3 de junio a las 14.30 en el estadio San Juan del Bicentenario (46).

Ganador partido 42 vs. Ganador partido 39 - Sábado 3 de junio a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario (47).

Ganador partido 43 vs. Ganador partido 41 - Domingo 4 de junio a las 14.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (48).

Ganador partido 38 vs. Ganador partido 44 - Domingo 4 de junio a las 18 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (45).

Semifinales

Ganador partido 45 vs. Ganador partido 46 - Jueves 8 de junio a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (49).

Ganador partido 47 vs. Ganador partido 48 - Jueves 8 de junio a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (50).

Partido por el tercer puesto

Perdedor partido 49 vs. Perdedor partido 50 - Domingo 11 de junio a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Final

Ganador partido 49 vs. Ganador partido 50 - Domingo 11 de junio a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

LA NACION