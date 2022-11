Así quedó la tabla de posiciones del grupo F del Mundial Qatar 2022

escuchar

El grupo F tuvo este miércoles su primera fecha en la cuarta jornada de partidos de la primera etapa del Mundial Qatar 2022 y el único líder en la tabla de posiciones es Bélgica gracias a su sufrido triunfo sobre Canadá. Antes, Croacia y Marruecos empataron: son sus escoltas.

La zona se abrió con el empate entre croatas y marroquíes 0 a 0 en el estadio Al Bayt, el de la ceremonia y partido inaugural, y con arbitraje del argentino Fernando Rapallini. El último subcampeón del mundo no pudo quebrar a los africanos en un cotejo de suma paridad en el que ambos tuvieron ocasiones para marcar, pero no lo consiguieron y protagonizaron el tercer cotejo sin tantos del certamen después de Dinamarca vs. Túnez y México vs. Polonia.

Luego, en el último turno del día en el recinto Ahmad bin Ali Stadium con Janny Sikazwe de Zambia como juez principal, los belgas, favoritos al título en la cita ecuménica, no la pasaron bien con Canadá y, aunque no lo merecieron, se llevaron la victoria 1 a 0 y los tres puntos gracias a una conversión de Michy Batshuayi. Thibaut Courtois le atajó un penal a Alphonso Davies apenas iniciado el juego y fue la figura del partido.

La próxima jornada del grupo F será el domingo 27 de noviembre y jugarán Bélgica vs. Marruecos en el estadio Al Thumana y Canadá vs. Croacia en el Internacional Jalifa. El único que puede asegurarse su clasificación a octavos de final es el elenco europeo, siempre que obtenga otro triunfo.

