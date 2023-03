Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2023, tras el triunfo de Independiente

escuchar

Independiente venció este domingo a Ciudad de Bolívar 3 a 0 en un encuentro correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina y avanzó a la siguiente etapa, donde espera por el vencedor de la llave entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Comunicaciones. El cotejo se desarrolló en el estadio Único de La Plata con arbitraje de Ariel Penel.

El Rojo, que tuvo como entrenador a Pedro Monzón tras la salida de Leandro Stillitano, se puso en ventaja a los 15′ por intermedio de Martín Cauteruccio y resolvió el duelo en el complemento con las conquistas de Nicolás Vallejo y Matías Giménez. Fue la segunda victoria en la temporada para un conjunto que en la Liga Profesional 2023 marcha vigésimo con ocho unidades producto de una victoria, cinco pardas y dos derrotas.

Además, fue su cuarto triunfo contra un rival del Federal A. En la temporada 2013/14 se impuso a Santamarina de Tandil y a Villa Mitre de Bahía Blanca mientras que el año pasado venció a Central Norte. Sus mejores actuaciones en el certamen que reúne a clubes de todas las categorías de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fueron los cuartos de final en las ediciones 2019 -perdió con Lanús- y 2022 -cayó ante Talleres de Córdoba-.

Así está el cuadro de la Copa Argentina, con Independiente en 16avos de final

Con la clasificación de Independiente, todos los equipos denominados grandes están en 16avos de final y esperan rival. Boca, que este sábado se impuso a Olimpo de Bahía Blanca 2 a 1 en Chaco, espera por Barracas Central o Estudiantes de Buenos Aires; River por Chacarita o Talleres de Córdoba; Racing por San Martín de Tucumán o Deportivo Morón; y San Lorenzo por Platense o Defensores de Belgrano.

Teniendo en cuenta que restan 18 partidos de 32avos de final, la mayoría de los equipos que ganaron todavía no tienen rival para 16avos. Las únicas llaves confirmadas son las de Defensa y Justicia vs. Centro Español y Patronato vs. Argentinos Juniors.

