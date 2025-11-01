LA NACION

Rosario Central agranda su dominio en el fútbol argentino con una holgada victoria contra Instituto

En Córdoba, el equipo auriazul se impuso por 3 a 1; disputará la Supercopa Internacional

Un penal propiciado y convertido, una asistencia y su liderazgo; Ángel Di María fue una vez más figura, en el 3-1 de Rosario Central a Instituto en Córdoba por el torneo Clausura.
Rosario Central acrecienta su dominio en el fútbol argentino. Más allá de algunos fallos arbitrales controvertidos y de una relación de cercanía con Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el presidente de la AFA, el equipo rosarino juega muy bien, gana y mira a todos desde las alturas.

El conjunto al que dirige Ariel Holan se impuso por 3 a 1 a Instituto en Córdoba, en la continuidad de la fecha 14 del torneo Clausura. Lidera el grupo B con 30 puntos, tres más que Riestra, que perdió por 1 a 0 con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Además, se aseguró el primer lugar en la tabla anual, con 65 unidades, lo que vale jugar una final por un nuevo trofeo: la Supercopa Internacional.

En Alta Córdoba, Instituto empezó arriba en el marcador con un gol del delantero Jhon Córdoba, pero el conjunto canalla remontó a lo grande con tantos de Ignacio Malcorra de derecha, Ángel Di María de penal e Ignacio Ovando, un defensor de 18 años.

Una vez más, Di María tiró magia. Fue aplaudido por el público cordobés en los primeros minutos, pero más tarde, con el resultado puesto (y, sobre todo, cuando fue reemplazado), recibió algunos silbidos. “Le dejé la camiseta a un chico que tenía un cartel. Es normal que la gente tire por la camiseta...“, sostuvo el número 11, entre risas.

Primero, ‘Fideo‘ sufrió una durísima infracción en el área. ¡Penal! En este caso no hubo ninguna duda. Más tarde, ejecutó con clase la pena máxima, demorado porque desde la tribuna que estaba detrás del arco lo molestaban con un láser verde. Y tres minutos después, lanzó el centro para el cabezazo del joven Ovando.

Por primera vez, Di María fue el capitán del equipo.

“Estoy muy contento. Es la segunda vez que Fatu [Jorge Broun] quiere darme la cinta, uy como ahora estoy más acomodado, la acepto. Es un orgullo. En realidad, acá no hay capitanes, estrellas, nada. Este equipo dejó la vida el semestre pasado, y ahora, lo mismo. Estamos primeros en la tabla anual; le sacamos tres puntos [de ventaja] a Riestra”, sostuvo luego de la batalla. Que pudo tener un grito más: un cabezazo de Alejo Véliz fue anulado por una leve posición adelantada, vía VAR.

“Hay que seguir. Ahora pensamos en San Lorenzo, no en los playoffs. Las cosas están saliendo muy bien. En el semestre pasado todo iba bien y quedamos afuera en cuartos, así que no hay que descuidarse”, comentó el referente, que en ese semestre no estaba pero acerca del cual habla en primera persona del plural. Día tras día Ángel muestra que es el líder indiscutido en la actualidad del fútbol argentino.

A los 37 años es el máximo goleador del torneo, con 7 tantos, la misma cantidad que Ronaldo Martínez, de Platense. “Intento ayudar a todos: a los chicos, a los grandes...”, aportó el zurdo. Y niega que algunos fallos arbitrales hayan tenido complicidad: “Todos los penales que dieron fueron penales”, advirtió.

Compacto de Instituto 1 vs. Rosario Central 3

“El penal fue clarísimo, te puedo mostrar el pie, pero ya se creó eso... y bueno. Seguimos con todo”, contó uno de los héroes de Qatar 2022. Cada día más asentado ante las presiones de nuestro medio.

Rosario Central celebra uno de sus goles en Córdoba, que le aseguraron ser el mejor del año en la liga argentina en cuanto a puntos.
Mientras, la actualidad de Central se agiganta con la crisis interminable de Newell’s, que volvió a perder. Lo hizo por 1 a 0 en Rosario frente a Unión, el nuevo líder en el grupo A del Clausura. Y en ese contraste, se da esta curiosidad: Rosario Central es el equipo que menos goles recibió, 7, mientras que Newell’s (este viernes, dirigido por Lucas Bernardi) es el que más tantos ajenos acumula, 22.

