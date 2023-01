Así quedó la tabla de campeones de Grand Slam, tras el título de Novak Djokovic en el Australian Open

Novak Djokovic venció a Stefanos Tsitsipas en la final del Australian Open disputada este domingo y, de esta manera, igualó al español Rafael Nadal como el máximo ganador de torneos de Grand Slams de toda la historia con un total de 22 y le arrebató el primer lugar del ranking ATP a Carlos Alcaraz. El encuentro, que finalizó 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (5), se llevó a cabo en el Rod Laver Arena de Melbourne y le permitió al serbio levantar su décimo trofeo en el país oceánico, siendo el máximo ganador de este, uno de los cuatro torneos más importantes del circuito.

Es la segunda vez que Djokovic vence a Tsitsipas en una definición de un major. La primera fue en la final de Roland Garros 2021 por 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4. Esa fue la única final de Grand Slam para el heleno hasta el torneo de Australia en este inicio de 2023, por lo que no tiene títulos de ese calibre en su haber.

En Melbourne, Djokovic es casi invencible. La última vez que perdió fue en 2018, cuando cayó ante el surcoreano Hyeon Chung por 7-6 (4), 7-5 y 7-6 (3) en los octavos de final. Desde allí, no solo que no conoció la derrota, sino que se consagró en cada una de las ediciones en las que participó: en 2019 venció en la final a Nadal por 6-3, 6-2 y 6-3; en 2020 le ganó el partido decisivo al austríaco Dominic Thiem por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4; en 2021 derrotó en el último encuentro a Daniil Medvedev por 7-5, 6-2y 6-2; en 2022 no participó por haberse negado a vacunarse contra el Covid-19; y ahora, en 2023, tomó el trofeo ante Tsitsipas por 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (5).

Novak Djokovic festeja uno de los puntos conseguidos ante Stefanos Tsitsipas DAVID GRAY - AFP

Los números de Novak Djokovic en Grand Slams

El serbio igualó a Nadal con 22 títulos. Más atrás aparece Roger Federer, quien ya se retiró y quedó con 20. La supremacía del Big 3 (Federer, Nadal, Djokovic) es tal que quien los sigue es Pete Sampras, con 14. Luego está el sueco Björn Borg con 11, mientras que el checoslovaco Ivan Lendl y los estadounidenses Jimmy Connors y Andre Agassi tienen ocho campeonatos cada uno.

El tenista de 35 años logró su décimo título en Melbourne, siendo el que más trofeos levantó en dicho territorio. Sólo un jugador había levantado 10 veces el mismo trofeo de un Grand Slam. Fue Rafael Nadal en Roland Garros (hoy tiene 13) y la organización no tuvo más remedio que dedicarle un mosaico en uno de los fondos y entregarle una réplica exacta de la Copa de los Mosqueteros.

Novak Djokovic fue demasiado para Stefanos Tsitsipas en la final del Abierto de Australia 2023 MARTIN KEEP - AFP

Es el tercer tenista más longevo en quedarse con la copa Norman Brookes después de Ken Rosewall y Federer, a sus 35 años.

Regresó al N° 1 del ranking ATP tras arrebatarle el lugar al español Carlos Alcaraz, que no pudo participar del torneo por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Ese resultado se verá reflejado este lunes 30 de enero.

La tabla: más títulos de Grand Slams (masculino)

Rafael Nadal (España) y Novak Djokovic (Serbia) - 22 títulos.

El camino de Djokovic al título en el Australian Open 2023

En primera ronda derrotó al español Roberto Carballes Baena por 6-3, 6-4 y 6-0.

En el segundo partido venció al francés Enzo Couacaud 6-1, 6-7 (5), 6-2 y 6-0.

En el tercer compromiso eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov por 7-6 (7), 6-3 y 6-4.

En octavos de final le ganó al australiano Alex De Minaur por 6-2, 6-1 y 6-2.

En cuartos hizo lo propio ante el ruso Andrey Rublev por 6-1, 6-2 y 6-4.

En semifinales dejó fuera de competencia al estadounidense Tommy Paul por 7-5, 6-1 y 6-2.

En la definición le ganó al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (5).

