Así quedó la tabla de goleadores históricos de la NBA, tras el récord que rompió LeBron James

La tabla histórica de máximos goleadores de la NBA, para la que la organización solo tiene en cuenta los puntos anotados en temporada regular, se modifica muy a menudo en sus primeros 50 puestos. Por ello, que este miércoles LeBron James se haya convertido en el máximo anotador al superar a Kareem Abdul-Jabbar, no es un hecho menor y recorre las portadas de todo el planeta. La diferencia entre los dos líderes es de apenas tres unidades: ´The King´ tiene 38.390 y su inmediato perseguidor 38.387. Sin embargo, con hilo en el carretel a sus 38 años, el alero nacido en Akron ampliará la ventaja en lo que resta del torneo 2022/23 y, al menos, uno más.

Del top 10 de jugadores con más unidades en la mejor liga de básquet del planeta apenas James y Carmelo Anthony están en actividad. El resto ya se retiro y, por ejemplo, Abdul-Jabbar lo hizo en 1989 con la camiseta de Los Ángeles Lakers, la misma que actualmente viste su verdugo. El podio lo completa Karl Malone con 36.928 puntos. Al ‘Cartero’ James lo había superado en marzo de 2022 y, desde entonces, su objetivo fue el expivote.

LeBron James, el máximo goleador de la historia de la NBA desde este miércoles HARRY HOW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El resto de la nómina tiene a Kobe Bryant en el cuarto lugar, un tanto relegado del podio. Luego aparecen Michael Jordan, considerado por muchos el mejor basquetbolista de la historia; Wilt Chamberlain, hacedor de la marca de más puntos anotados en un juego con 100 el 2 de marzo de 1962; Shaquille O’Neal, Anthony y Moses Malone.

Casi todos, en su época de esplendor, dominaron la competencia y dejaron su huella. Anthony, con 28.289 unidades en su haber, puede escalar alguna posición más teniendo en cuenta que no se retiró oficialmente de la actividad. A los 38 años, que le arrebate el octavo puesto a O’Neal no es una utopía porque está a 307 tantos.

Tabla de goleadores históricos de la NBA (temporada regular)

*Tabla con la que la NBA otorga la distinción de “máximo goleador histórico”.

LeBron James - 38.390 puntos

Kareem Abdul-Jabbar - 38.387

Karl Malone - 36.928

Kobe Bryant - 33.643

Michael Jordan - 32.292

Dirk Nowitzki - 31.560

Wilt Chamberlain - 31.419

Shaquille O’Neal - 28.596

Carmelo Anthony - 28.289

Moses Malone - 27.409

Kevin Durant es, de los jugadores en actividad, el que más cerca está del top 10 de goleadores de la NBA

Hay otros jugadores que están en actividad y se acercan al top 10. El más próximo es Kevin Durant. El perimetral está 14° en la lista con 26.684 puntos y, teniendo en cuenta su vigencia en Brooklyn Nets, puede llegar esta temporada a la línea de Moses Malone (le restan 725 unidades).

Con 24.233 tantos, James Harden de Philadelphia 76ers se ubica 27° apenas por encima de Russel Westbrook. El actual compañero de LeBron James en Los Ángeles Lakers suma 24.125 y es el 28° del escalafón. Más atrás figuran Chris Paul (38° con 21.413 puntos), Stephen Curry (39° con 21.183), DeMar DeRozan (40° 21.164), LaMarcus Aldridge (46° con 20.558) y Joe Johnson (48° con 20.407).

LeBron James vs. Kareem Abdul-Jabbar

Kareem convirtió sus 38.387 puntos en 1560 partidos de temporada regular, por lo que tiene un promedio de 24,6 unidades por encuentro. LeBron, en contrapartida, consiguió los 38.390 tantos en 1410 juegos, una media de 27,2.

Para el hombre de 75 años, que luego del partido le entregó una pelota a un emocionado James, haber sido superado no es una deshonra, sino todo lo contrario y así lo manifestó públicamente en octubre pasado en su sitio Subtrack cuando todavía estaba en la cima de la tabla pero vaticinaba, con lógica por la vigencia de su inmediato seguidor, que iba a quedar relegado. Comparó este momento, por llegar en ese entonces, con aquel en el que él se convirtió en el máximo goleador de la NBA: “Cuando superé el récord de Wilt Chamberlain en 1984, le molestó a Wilt. No me siento de esa manera con LeBron. No sólo celebraré su logro, lo alabaré. Sabía que era sólo cuestión de tiempo”.

