LeBron James, máximo goleador de la historia de la NBA: todas las cifras de un récord alucinante

LeBron James era desde hace un año el máximo anotador de la historia de la NBA. Lo logró en febrero de 2022 cuando convirtió un triple en el tercer cuarto en la derrota de Los Ángeles Lakers ante Golden State Warriors 117 a 115 en el Chase Center de San Francisco. Por entonces, llegó a los 44.157 puntos -actualmente tiene 46.021-, pero la liga estadounidense de básquet no lo condecoró como tal dado que solo incluye en la tabla oficial de artilleros de la competencia las unidades sumadas en la temporada regular dejando de lado los playoffs. Así, quedó, con 36.520 tantos, a 1867 de la marca de Kareem Abdul-Jabbar, la leyenda que brilló en Milwaukee Bucks y los Lakers, y se propuso también superarlo en ese apartado para no dejar dudas. Sea como fuere, lo de Lebron, hasta allí, ya era fuera de lo común.

La voracidad del Rey siguió. En marzo del mismo año dejó atrás (primero) a Karl Malone, quien era el segundo máximo anotador en temporada regular con 36.928 puntos, y este miércoles en la madrugada de la Argentina le encestó 38 tantos a Oklahoma City Thunder (derrota de su equipo 133 a 130) para arrebatarle el primer lugar a Abdul-Jabbar, retirado en 1989 con los Lakers. El basquetbolista de 38 años nacido en Akron y ganador de cuatro anillos suma 38.390 unidades y la cifra crecerá a medida que avance la temporada 2022/23 de la competencia de básquet más importante del planeta.

Tabla de goleadores históricos de la NBA (temporada regular)

*Tabla con la que la NBA otorga la distinción de “máximo goleador histórico”.

LeBron James - 38.390 puntos

Kareem Abdul-Jabbar - 38.387

Karl Malone - 36.928

Kobe Bryant - 33.643

Michael Jordan - 32.292

Dirk Nowitzki - 31.560

Wilt Chamberlain - 31.419

Shaquille O’Neal - 28.596

Carmelo Anthony - 28.289

Moses Malone - 27.409

El partido entre Los Ángeles Lakers y Oklahoma City Thunder, con Adbul-Jabbar sentado en primera fila, fue una exhibición en la que la necesidad de ganar de ambos equipos para acercarse a la zona de playoffs quedó en segundo plano. Todos esperaban y necesitaban que LeBron llegue a al menos 36 puntos para convertirse en el máximo artillero, cifra que previamente había logrado nueve veces en esta temporada. Y lo hizo a falta de 10 segundos para concluir el tercer cuarto: tomó el balón en el codo de la llave, lo picó con su mano izquierda tres veces hacia adentro para intentar despegarse del marcador, se alejó de él y, con un típico movimiento suyo balanceándose hacia atrás, lanzó y la pelota ingresó acariciando la red. Desde entonces, todas las miradas (y cámaras) se posaron en él. El encuentro, que su conjunto perdía 104-99, se detuvo y se hizo una breve ceremonia en la que hasta brindó unas palabras al público con un micrófono. Todo muy NBA. Un verdadero show.

Para Adbul-Jabbar, que luego del partido le entregó una pelota a un emocionado James, haber sido superado no es una deshonra, sino todo lo contrario y así lo manifestó públicamente en octubre pasado en su sitio Subtrack cuando todavía estaba en la cima de la tabla pero vaticinaba, con lógica por la vigencia de su inmediato seguidor, que iba a quedar relegado. Comparó este momento, por llegar en ese entonces, con aquel en el que él se convirtió en el máximo goleador de la NBA: “Cuando superé el récord de Wilt Chamberlain en 1984, le molestó a Wilt. No me siento de esa manera con LeBron. No sólo celebraré su logro, lo alabaré. Sabía que era sólo cuestión de tiempo”.

Kareem convirtió sus 38.387 puntos en 1560 partidos de temporada regular, por lo que tiene un promedio de 24,6 unidades por encuentro. LeBron, en contrapartida, consiguió los 38.390 tantos en 1410 juegos, una media de 27,2.

En su carrera James vistió la camiseta de tres franquicias. 11 temporadas jugó en Cleveland Cavaliers -siete en una primera etapa y otras cuatro en una segunda- y anotó 23.119 puntos en 849 cotejos, una media de 27,2 por duelo. Luego, en Miami Heat, sumó 294 partidos en cuatro torneos con 7919 unidades para un promedio de 26,9. En Los Ángeles Lakers, en tanto, transcurre su quinto torneo con 7352 tantos en total en 267 juegos (27,5 de aporte por cada uno).

A los 23 años y en dos temporadas diferentes, promedió 30 unidades por encuentros, un hito solo conseguido previamente por Oscar Robertson y Bob McAdoo.

El partido con más puntos en su carrera fue, curiosamente, jugando con una máscara en su rostro para protegerse producto de una fractura de nariz que había sufrido previamente. El que lo padeció ese 3 de marzo de 2014 fue Charlotte Bobcats, a quien le encestó 61 tantos con la camiseta de Miami Heat. El ‘Rey’ anotó 22 de sus 33 tiros de campo con 8 de 10 en triples siendo, a la vez, el duelo en que más bombazos acertó.

Tabla de goleadores históricos en playoffs de la NBA

LeBron James - 7631 puntos

Michael Jordan - 5987

Kareem Abdul-Jabbar - 5762

Kobe Bryant - 5640

Shaquille O’Neal - 5250

Tim Duncan - 5172

Karl Malone - 4761

Kevin Durant - 4559

Jerry West - 4457

Tony Parker - 4045

Tabla de goleadores históricos de la NBA en temporada regular y playoffs

LeBron James - 46.021 puntos

Kareem Abdul-Jabbar - 44.149

Karl Malone - 41.689

Kobe Bryant - 39.283

Michael Jordan - 38.279

Dirk Nowitzki - 35.223

Wilt Chamberlain - 35.026

Shaquille O’Neal - 33.846

Tim Duncan - 31.668

Kevin Durant - 31.243

En Miami Heat LeBron James consiguió la marca más alta de puntos en su carrera con 61 Reuters

Las marcas de Lebron en... Otros rubros

LeBron James se sienta en la mesa chica de la discusión de quién es el mejor jugador de básquet de todos los tiempos porque se caracteriza por aportar, y mucho, en todos los rubros del juego. No solo es un anotador nato, sino que también es de los más destacados en rebotes, asistencias, recuperos de balones y cuando tiene que defender, una faceta a la que muchas estrellas de la NBA le esquivan, defiende. Tiene justamente eso, la característica de los más grandes deportistas. Da todo en todo los aspectos.

Teniendo en cuenta solo la temporada regular de la NBA, está entre los mejores de la historia en varias listas. En primer lugar, es 9° en cantidad de partidos jugados con 1410 con la certeza de que escalará al menos hasta el octavo lugar porque ese puesto lo tiene el retirado Kevin Willis con 1424 y a su equipo le restan otros 27 cotejos en el torneo en curso. También, es el cuarto máximo asistidor con 10.354; el noveno recuperador de balones con 2179; y el décimo rebotero defensivo con 8931 y 32° teniendo en cuenta también los ofensivos con 10.583.

LeBron James debutó en la NBA en Cleveland y, en su segunda etapa, se coronó campeón AFP

En lanzamientos, es el segundo máximo anotador de tiros de campo de la historia con 14.053 en 27.829 intentos, siendo escolta entre los que más ejecutaron por detrás de Kareem Abdul-Jabbar; noveno anotador de triples con 2237 sobre 6494 lanzados (4° basquetbolista que más tiró); y cuarto anotador de tiros libres con 8047 sobre 10.949 ejecutados (5°). El único dato negativo es que es quien más pelotas perdió en temporada regular de la NBA con 4926.

Las cifras de James son aún mejores solo contabilizando los playoffs, la etapa más importante (y tal vez más compleja) del certamen estadounidense de básquet en el que los mejores equipos pelean con toda la enjundia por el título. El medallista de oro en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 con Estados Unidos lidera en, además de puntos anotados, partidos disputados con 266, robos con 454, tiros de campo convertidos con 2725 y ejecutados con 5502; tiros libres encestados con 1749 e intentados con 2364; y pérdidas con 975. En otros rubros también se destaca en asistencias con 1919 (2° de Magic Johnson), rebotes defensivos con 1990 (2° de Tim Duncan), rebotes totales con 2391 (6°), tapas con 252 (10°) y triples acertados con 432 (3° por detrás de Stephen Curry y Klay Thompson, ambos en actividad) e intentados con 1283 (2°).