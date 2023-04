Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2023, tras la duodécima fecha

escuchar

La Liga Profesional 2023 tiene un claro dominador y es River Plate. Con un gol de Pablo Solari a los 95′, el Millonario le ganó a Newell’s en Rosario 1 a 0 en la duodécima fecha, consiguió su séptima victoria en fila y lidera la tabla de posiciones con 30 puntos, seis más que San Lorenzo que cayó en Córdoba ante Talleres 1 a 0. Rosario Central marcha tercero con 22 unidades porque se le escaparon dos en su visita a Atlético Tucumán, que le igualó sobre el final.

El resto de los equipos denominados ‘grandes’ no pudo sonreír. El clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing terminó 1 a 1 en el estadio Libertadores de América y el Rojo sostuvo su ventaja en el historial de 18 partidos. En la Bombonera, Boca perdió 1 a 0 frente a Estudiantes de La Plata y sufrió su tercera derrota consecutiva. Los tres clubes quedaron muy relegados en la clasificación.

En la duodécima jornada se marcaron 21 goles en 14 encuentros, una media de 1,5 por cada uno. El bajo promedio radicó en que se registraron cinco empates sin tantos, aunque en el cierre de la jornada Godoy Cruz y Lanús igualaron 4 a 4 y lo elevaron considerablemente. El máximo artillero del certamen es Mateo Retegui (Tigre) con ocho goles. Lo siguen, con siete cada un, Gabriel Ávalos (Argentinos Juniors), Nicolás Fernández (Defensa y Justicia) y Pablo Vegetti (Belgrano).

La próxima fecha se disputará entre el viernes 21 de abril y el lunes 24. Sobresalen San Lorenzo vs. Platense, Belgrano vs. Newell’s, Rosario Central vs. Newell’s, Racing vs. Atlético Tucumán y el clásico River vs. Independiente.

Así se juega la Liga Profesional 2023

Del campeonato participan 28 clubes, entre ellos Belgrano e Instituto de Córdoba que ascendieron recientemente desde la Primera Nacional y se sumaron a Boca, River, Racing, San Lorenzo, Independiente, Vélez, Argentinos Juniors, Rosario Central, Defensa y Justicia, Huracán, Gimnasia y Estudiantes de La Plata; Arsenal, Tigre, Talleres, Central Córdoba de Santiago del Estero, Platense, Newell’s, Colón y Unión de Santa Fe; Lanús, Sarmiento de Junín, Atlético Tucumán, Barracas Central, Godoy Cruz y Banfield. Buenos Aires es la provincia que más equipos presenta con 11, por encima de la Ciudad de Buenos Aires que tiene siete. Santa Fe suma cuatro y Córdoba, 3.

Los equipos se enfrentan todos contra todos a una rueda y, tras 27 partidos, quien más puntos sume será el campeón y clasificará a la Copa Libertadores 2024. Teniendo en cuenta que la última jornada se jugará el primer fin de semana de agosto, son poco más de siete meses de competencia.

Para conformar el fixture se tuvieron en cuenta diversos factores: todos los clásicos son entre las fechas 3 y 25, es decir que no hubo duelos históricos en las dos primeras ni los habrán en las dos últimas jornadas. River y Boca se cruzarán en la 15, tras la primera mitad del torneo, por pedido de la televisión; y tanto Huracán, Newell’s como Unión fueron locales en sus clásicos contra San Lorenzo, Rosario Central y Colón en el primer semestre para compensar que los disputaron de visitante la temporada anterior.

Los partidos se transmiten en vivo por ESPN Premium y TNT Sports. En ambos casos se requiere contratar el ‘pack fútbol’ para acceder a todos los encuentros del certamen por televisión. Ambos canales también se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play, aunque ello también exige ser cliente del cableoperador.

River le ganó agónicamente a Newell's y sacó un gran ventaja en la Liga Profesional 2023 LA NACION/Marcelo Manera

Luego de la Liga Profesional se disputará la Copa de la Liga Profesional. En los dos torneos los equipos suman puntos para una tabla anual de la que los tres primeros irán a la Libertadores del próximo año y del cuarto al noveno, a la Sudamericana. El último de esa clasificación, en tanto, descenderá junto con los dos planteles con peor promedio. En la tabla de “abajo” esta temporada se suman a los puntos logrados en las de 2021 y 2022 y se dividen por la cantidad de juegos disputados en esos tres calendarios.

La inversión en el orden de los torneos -en 2022 primero se desarrolló la Copa de la Liga Profesional y luego la Liga Profesional- es para facilitarle a los equipos que lleguen a instancias avanzadas de las Copas Libertadores y Sudamericana 2023 competir con menos exigencias de calendario. El máximo campeonato continental lo disputan desde la etapa de grupos Boca, Racing, River, Argentinos Juniors y Patronato de Paraná como campeón de la Copa Argentina (pese a haber caído a la Primera Nacional). La Sudamericana, en tanto, tiene a Gimnasia y Estudiantes de La Plata; Huracán, Defensa y Justicia, Tigre, Newell’s y San Lorenzo.

La intención de la AFA es llegar, en cinco años, a contar con 22 equipos en la máxima categoría del fútbol argentino y entregar dos ascensos por temporada desde la Primera Nacional, la segunda división.

El más ganador de la historia de las ligas nacionales, que se juegan desde 1891, es el Millonario con 37 estrellas, dos más que el xeneize que tiene 35. Les siguen Racing con 18, Independiente (16), San Lorenzo (15), Vélez (10), Newell’ y Estudiantes de La Plata (6); Huracán (5), Rosario Central (4), Argentinos Juniors (3) y Lanús (2).

