Atlético Mineiro venció por 3-1 a Mirassol, por el Brasileirao Serie A

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El conjunto local se impuso con autoridad en la jornada 16 del certamen de primera división de la liga brasileña; los detalles que hay que saber
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En un encuentro disputado el 16 de mayo de 2026 a las 18.30 en el estadio Arena MRV, Atlético Mineiro se quedó con un sólido triunfo frente a Mirassol. El partido fue controlado por el árbitro Lucas Casagrande.
Las claves del triunfo local
Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 3-4-2-1, pero fue el dueño de casa quien logró imponer condiciones. A los 17 minutos, Alan Minda abrió el marcador para Atlético Mineiro tras una asistencia de Bernard Anício. La visita igualó transitoriamente a los 40 minutos gracias a un tanto de Willian Estefani Machado, quien capitalizó un centro de Reinaldo Manoel. Sin embargo, en el complemento, Maycon de Andrade Barberan amplió la ventaja con un gol de penal a los 61 minutos. Finalmente, a los 82 minutos, Mamady Cissé sentenció el 3-1 definitivo tras ingresar desde el banco.
Movimientos estratégicos
El entrenador local buscó refrescar el ataque para asegurar el resultado, dando ingreso a Mamady Cissé por Tomás Cuello a los 72 minutos, una variante que terminó siendo clave al anotar el tercer tanto. Por su parte, el técnico de Mirassol intentó cambiar el rumbo del partido con múltiples sustituciones, destacándose los ingresos de José Aldo y Shaylon Kallyson a los 57 minutos, aunque no fueron suficientes para revertir el dominio del rival.
Análisis estadístico
El desarrollo del juego mostró una paridad en el control del balón, con Mirassol registrando una posesión del 50,8% frente al 49,2% de Atlético Mineiro. A pesar de esta estadística equilibrada, el equipo vencedor fue mucho más punzante en los metros finales:
- Atlético Mineiro registró 15 disparos en total, con 6 remates a puerta.
- Mirassol alcanzó apenas 7 disparos totales, con solo 3 intentos a puerta.
- En el rubro de los tiros de esquina, la visita generó 6 córners contra 5 del local.
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