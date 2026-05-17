Bahia empató 1-1 con Grêmio por el Brasileirao Serie A

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Repartieron puntos en un encuentro correspondiente a la jornada 16 del campeonato de primera división de la Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 17 de mayo de 2026 a las 16.00 en el estadio Casa de Apostas Arena Fonte Nova, con arbitraje de Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Fillho.
Goles y desarrollo del juego
A los 62 minutos, Viery, Fernandes Santos Lopes marcó el primer gol para Grêmio tras asistencia de Pedro Gabriel, Crisostomo Pinheiro. Sin embargo, la ventaja no duró demasiado: a los 72 minutos, Mateo, Sanabria logró la igualdad definitiva para Bahia. En cuanto a la pizarra, el local planteó un sistema 4-3-3 frente al 3-4-3 de la visita. El trámite se vio interrumpido por numerosas tarjetas, destacando las amonestaciones de Victor Hugo, Nicolás Acevedo, Erick Luis y Rodrigo Nestor en el local, mientras que por el lado de Grêmio fueron amonestados José Enamorado, Pedro Gabriel, Vitor Ramon, André Henrique y Gabriel Ferreira.
Análisis estadístico
El dominio territorial favoreció claramente a Bahia, que registró un 60,1% de posesión frente al 39,9% de Grêmio. Esta superioridad en el control se tradujo en una mayor vocación ofensiva, disparando en 17 ocasiones al arco rival, comparado con apenas 3 intentos del conjunto visitante. El conjunto local también superó a su rival en la efectividad de tiros a puerta (6 contra 1) y en la cantidad de tiros de esquina (7 contra 3).
Sustituciones relevantes
El desarrollo del partido estuvo marcado por una alta intensidad que obligó a ambos técnicos a mover el banco frecuentemente:
- A los 60 minutos, Bahia debió realizar un cambio por lesión: ingresó Iago, Amaral Borduchi por Luciano, Batista da Silva Júnior.
- En el mismo minuto, Bahia sumó a Mateo, Sanabria, quien terminaría siendo el autor del tanto del empate.
- Por su parte, Grêmio buscó frescura en ofensiva a los 60 minutos con el ingreso de Martin, Braithwaite en lugar de Carlos Vinícius.
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