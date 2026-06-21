Bélgica empató 0-0 con Iran, por el Mundial 2026

En un encuentro disputado el 21 de junio de 2026 a las 16.00, las selecciones de Bélgica e Iran no lograron sacarse ventajas y terminaron igualando 0-0. El partido, correspondiente a la jornada 2 del Mundial, tuvo como escenario el Los Angeles Stadium y contó con el arbitraje de Darío Herrera, en una jornada donde las defensas se impusieron sobre los intentos ofensivos de ambos equipos.

El desarrollo táctico y la disciplina

El esquema elegido por los entrenadores planteó un contraste marcado: Bélgica se dispuso con un 4-2-3-1 para dominar el campo, mientras que Iran se refugió en un 5-4-1 compacto que resultó efectivo para mantener el arco en cero. La fricción fue constante desde el inicio, ejemplificada en la amonestación temprana de Romelu Lukaku a los 2 minutos, seguida por la tarjeta amarilla de Saeid Ezatolahi a los 32. La situación para el equipo europeo se complicó a los 66 minutos, cuando Nathan Ngoy vio la tarjeta roja directa por una falta profesional, obligando a una reconfiguración táctica defensiva para sostener el 0-0 hasta el pitazo final.

Dominio estadístico frente a la eficacia

Pese a la superioridad numérica en la tenencia del balón que mostró Bélgica con un 70,3% de posesión frente al 29,7% de Iran, la paridad en el marcador se mantuvo inamovible. Bélgica intentó romper el empate con un volumen de ataque significativo, registrando un total de 23 disparos contra los 7 de su rival. Sin embargo, la puntería fue el factor decisivo: de esos intentos, solo 7 fueron a puerta para Bélgica y 3 para Iran, demostrando una falta de efectividad que terminó repartiendo los puntos.

Movimientos estratégicos desde el banco

Ambas direcciones técnicas buscaron soluciones mediante una gran cantidad de variantes tácticas. Bélgica realizó modificaciones importantes, como el ingreso de Timothy Castagne por Thomas Meunier y la salida de Kevin De Bruyne por Matias Fernandez-Pardo en el tramo final, intentando refrescar el ataque tras la expulsión. Por su parte, Iran también movió sus piezas con múltiples cambios, destacando el ingreso de Alireza Jahanbakhsh y Milad Mohammadi, buscando aprovechar el hombre de más en los últimos minutos, aunque sin éxito para quebrar el 0-0 definitivo que deja a ambos equipos con el desafío de mejorar la puntería en los próximos compromisos.