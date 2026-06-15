Bélgica empató 1-1 con Egipto por el Mundial

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Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 1 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 15 de junio de 2026 a las 16.00 en el Seattle Stadium, con el arbitraje de Ramon Abatti Abel. Fue un choque intenso donde Egipto y Bélgica no lograron sacarse ventajas en el marcador, finalizando el duelo igualado 1-1.
Desarrollo y acciones del encuentro
Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico espejo de 4-2-3-1. A los 19 minutos, Emam Ashour Metwally, Abdel Ghany marcó el 1-0 para Egipto tras una asistencia de Mohamed, Salah Hamed Mahrous Ghaly. Posteriormente, a los 66 minutos, Mohamed Hany Gamal, El Demerdash anotó en propia puerta estableciendo el 1-1 definitivo. El compromiso estuvo marcado por la disciplina: Marwan Attia Fahim, Ghallab y Ahmed Mohamed Abou El Fotouh, Mohamed vieron la amarilla por el lado visitante, mientras que Timothy, Castagne y Maxim, De Cuyper fueron amonestados en el local.
Movimientos tácticos
Durante la segunda mitad, los entrenadores buscaron variantes para romper el empate. Bélgica realizó modificaciones clave, como el ingreso de Romelu, Lukaku a los 66 minutos por Charles, De Ketelaere. Por su parte, Egipto movió el banco a los 76 minutos con el ingreso de Ahmed Mostafa Mohamed, Sayed y Hamza Mohamed Abdelkarim Elsayed, Selim en lugar de Mostafa Mohamed, Zaki Abdelraouf y Mohamed, Salah Hamed Mahrous Ghaly, buscando refrescar el ataque para conservar la igualdad.
Análisis estadístico
El dominio de la pelota favoreció ligeramente a Bélgica, que registró un 53,4% de posesión contra un 46,6% de Egipto. En cuanto a la vocación ofensiva, el local disparó en 15 ocasiones, mientras que la visita concretó 14 intentos. Ambos equipos exigieron a los porteros en tres oportunidades cada uno. Finalmente, Egipto mostró mayor insistencia en las bandas al ejecutar 7 corners frente a los apenas 2 del conjunto belga.
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