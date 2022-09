Boca vs. River: hora, TV y todo lo que hay que saber del Superclásico de la Liga Profesional

Boca recibe a River por la 18° fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Es este domingo, desde las 17, con el arbitraje de Darío Herrera, que dirigirá el quinto Superclásico de su carrera. Ambos equipos se encuentran a cuatro unidades de los punteros, Atlético Tucumán y Gimnasia de La Plata, por lo que buscarán los tres puntos para seguir prendidos en la lucha por el campeonato local. Boca viene de derrotar a Colón por 2-1, mientras que River venció a Barracas Central por 2-0.

Con Herrera como juez principal del Superclásico, Boca se impuso dos veces, ambas en el Monumental, y las restantes (dos) terminaron empatadas sin goles en La Bombonera.

El último Superclásico que él dirigió fue justamente el último enfrentamiento entre ambos, que terminó con triunfo por 1-0 de Boca en el Monumental.

Gallardo destacó la importancia de que Matías Suárez tenga continuidad de entrenamientos Mauro Alfieri / LA NACION

Este viernes por la mañana los entrenadores de ambos equipos brindaron declaraciones a la prensa al mismo momento. Ninguno confirmó el equipo titular, pero los dos despejaron algunas dudas de cara a lo que se viene. El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró que confía en disponer de Pablo Solari, quien trabajó toda la semana de forma diferenciada por un desgarro leve en el músculo cuadrado femoral de la pierna izquierda. “Le tocó salir -ante Barracas- con una molestia que lo pudo haber marginado del partido con Boca, pero se recuperó bien, con entrenamientos positivos. Lo voy a tener disponible”, aseguró el DT en conferencia de prensa.

Además, el Muñeco destacó que Solari podría ingresar en el once titular aunque aclaró que no le gusta decir el equipo en la previa de los partidos: “A mí no me gusta dar el equipo, nunca lo hice o pocas veces, pero no es por ocultar, es que no le quiero dar herramientas al rival, por eso no me gusta mostrar las cartas”, opinó.

Por el lado del equipo local, el entrenador Hugo Ibarra, quien afrontará su primer Superclásico como entrenador, sorprendió a propios y extraños tras declarar que su equipo no es candidato al título: “Esperamos ganar el clásico, pero aunque lo ganemos no somos candidatos. Es un partido muy importante. Ojalá que el domingo esté como ahora, con alegría”, señaló el técnico xeneize, quien decidió cerca del mediodía de este viernes hablar para los medios aunque la conferencia no había sido anunciado por los canales informativos de prensa habituales del club.

Por otro lado, despejó algunas dudas con respecto al esquema que utilizará. En cuanto a la posibilidad de jugar con línea de tres zagueros centrales, sostuvo: “Nosotros siempre jugamos con línea de cuatro. Se puede probar, lo hicimos unos minutos contra Colón el otro día. Pero siempre jugamos con línea de cuatro”, confirmó. Por último, contó que Marcos Rojo se encuentra a disposición, aunque volverán a evaluar sus condiciones físicas: “Está mucho mejor. Mañana (por este sábado) lo veremos, lo vamos a probar y decidiremos”, comentó.

Boca - River, todo lo que hay que saber

Fecha 18 - Liga Profesional de Fútbol.

- Liga Profesional de Fútbol. Día : Domingo 11 de septiembre.

: Domingo 11 de septiembre. Hora : 17.

: 17. TV : ESPN Premium y TNT Sports.

: ESPN Premium y TNT Sports. Árbitro: Darío Herrera.

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos, River parte como favorito por una pequeña diferencia .

. La victoria del Millonario cotiza 2.35 .

. Un triunfo del xeneize paga 3.20 .

. El empate también repaga cuotas de 3.00.

Formaciones probables

Boca Juniors

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal o Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Alan Varela, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Óscar Romero, Juan Ramírez; Luca Langoni y Darío Benedetto.

River Plate

Franco Armani; Marcelo Herrera, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Agustín Palavecino, Nicolás de La Cruz; Lucas Beltrán y Pablo Solari o Esequiel Barco.

Jugadores que podrían disputar su primer Superclásico

Por el lado de River, hay cinco jugadores que podrían disputar su primer Superclásico. En Boca, por su parte, son dos los futbolistas que tendrían su estreno ante el Millonario vistiendo la camiseta del xeneize: